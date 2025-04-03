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3 квітня, 20:02
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Зберігайте і насолоджуйтесь: 3 найпростіші салати з пекінської капусти, які зроблять свято

Лілія Імбіровська-Сиваківська

Пекінська капуста – чудовий базовий інгредієнт для смачного салату. Зберігайте ці рецепти і не майте більше клопотів з ідеями.

Потрібно лише кілька інгредієнтів, аби подати на стіл смачний та соковитий салат. 24 Канал пропонує зберегти рецепти салату з пекінської капусти, які вам точно захочеться готувати якомога частіше. 

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Салат з пекінської капусти та кукурудзи

  • Час: 10 хвилин
  • Порцій: 2 

Інгредієнти
– 250 грамів пекінської капусти;
– 100 грамів консервованої кукурудзи;
– 1 свіжий огірок;
– 1 яйце;
– 50 грамів сметани;
– кілька гілочок свіжої петрушки;
– сіль та перець до смаку. 

Приготування:

  1. Відваріть яйце, очистіть його та наріжте соломкою.
  2. Тонко наріжте пекінську капусту, огірок та петрушку.
  3. Змішайте всі нарізані інгредієнти, додайте консервовану кукурудзу.
  4. Посоліть, поперчіть до смаку та заправте салат сметаною.

Салат з пекінської капусти, крабових паличок і французької гірчиці

  • Час: 10 хвилин 
  • Порцій: 4

Інгредієнти: 
– 400 грамів пекінської капусти;
– 300 грамів крабових паличок;
– 1 болгарський перець;
– 1 цибуля;
– нехирний йогурт або сматана;
– 2 столові ложки французької гірчиці;
– сіль та перець до смаку. 

Приготування:

  1. Наріжте пекінську капусту на довгі шматки.
  2. Тонко наріжте цибулю півкільцями, а перець – великою соломкою.
  3. Додайте цибулю та перець до капусти.
  4. Наріжте крабові палички на довгі шматочки.
  5. Обережно перемішайте салат, щоб капуста залишилася пухкою.
  6. Для заправки змішайте йогурт або сметану з французькою гірчицею, додайте сіль і перець. Заправте салат. і подавайте. 

Салат з пекінської капусти, креветок та ананаса

  • Час: 15 хвилин
  • Порцій: 6

Інгредієнти:
– половина качана пекінської капусти;
– 300 грамів коктейльних креветок;
– 200 грамів крабових паличок;
– 400 грамів консервованих ананасів;
– 3 столові ложки домашнього майонезу;
– сіль до смаку. 

Приготування:

  1. Нашаткуйте капусту.
  2. Подрібніть консервовані ананаси та крабові палички, додайте до капусти.
  3. Додайте коктейльні креветки.
  4. Посоліть салат та заправте домашнім майонезом.

Смачного!

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