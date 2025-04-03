Зберігайте і насолоджуйтесь: 3 найпростіші салати з пекінської капусти, які зроблять свято

Пекінська капуста – чудовий базовий інгредієнт для смачного салату. Зберігайте ці рецепти і не майте більше клопотів з ідеями.

Потрібно лише кілька інгредієнтів, аби подати на стіл смачний та соковитий салат. 24 Канал пропонує зберегти рецепти салату з пекінської капусти, які вам точно захочеться готувати якомога частіше.

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Салат з пекінської капусти та кукурудзи

Час : 10 хвилин

: 10 хвилин Порцій: 2

Інгредієнти:

– 250 грамів пекінської капусти;

– 100 грамів консервованої кукурудзи;

– 1 свіжий огірок;

– 1 яйце;

– 50 грамів сметани;

– кілька гілочок свіжої петрушки;

– сіль та перець до смаку.

Приготування:

Відваріть яйце, очистіть його та наріжте соломкою. Тонко наріжте пекінську капусту, огірок та петрушку. Змішайте всі нарізані інгредієнти, додайте консервовану кукурудзу. Посоліть, поперчіть до смаку та заправте салат сметаною.

Салат з пекінської капусти, крабових паличок і французької гірчиці

Час : 10 хвилин

: 10 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 400 грамів пекінської капусти;

– 300 грамів крабових паличок;

– 1 болгарський перець;

– 1 цибуля;

– нехирний йогурт або сматана;

– 2 столові ложки французької гірчиці;

– сіль та перець до смаку.

Приготування:

Наріжте пекінську капусту на довгі шматки. Тонко наріжте цибулю півкільцями, а перець – великою соломкою. Додайте цибулю та перець до капусти. Наріжте крабові палички на довгі шматочки. Обережно перемішайте салат, щоб капуста залишилася пухкою. Для заправки змішайте йогурт або сметану з французькою гірчицею, додайте сіль і перець. Заправте салат. і подавайте.

Салат з пекінської капусти, креветок та ананаса

Час : 15 хвилин

: 15 хвилин Порцій: 6

Інгредієнти:

– половина качана пекінської капусти;

– 300 грамів коктейльних креветок;

– 200 грамів крабових паличок;

– 400 грамів консервованих ананасів;

– 3 столові ложки домашнього майонезу;

– сіль до смаку.

Приготування:

Нашаткуйте капусту. Подрібніть консервовані ананаси та крабові палички, додайте до капусти. Додайте коктейльні креветки. Посоліть салат та заправте домашнім майонезом.

Смачного!

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