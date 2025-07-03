Феєрія літа: ресторанний салат, який не ризикують готувати вдома – а дарма

Влітку салат зі свіжими персиками привертає увагу своїм гармонійним поєднанням солодких фруктів, пікантного м'яса та вершкового сиру моцарела. Кулінарні ентузіасти та вибагливі гурмани неодмінно оцінять цю страву.

Вона не тільки наситить, але й освіжить у спекотні дні своїм смаком. Рецептом салату з персиками та хамоном ділиться 24 Канал з посиланням на ua.новини.

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Салат з персиками та хамоном

Час: 10 хвилин

10 хвилин Порції: 2

Інгредієнти:

– 50 грамів руколи;

– 2 персики;

– 6 шматків хамона;

– 250 грамів сиру моцарела;

– сік із 1/2 лимона;

– бальзамічний крем;

– оливкова олія;

– сіль, чорний мелений перець – на смак;

– гірчиця французька – на смак;

– лохина – за бажанням.

Приготування:

Руколу помийте та обсушіть. Персики помийте та розріжте. Сир наріжте кубиком.

Викладіть руколу. Зверху хамон, персики та сир.

Змішайте сіль, перець, сік лимона, олію, гірчицю та додайте в салат.

Збризніть бальзамічним оцтом, та за бажанням прикрасьте лохиною.

Смачного!

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