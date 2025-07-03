Она не только насытит, но и освежит в жаркие дни своим вкусом. Рецептом салата с персиками и хамоном делится 24 Канал со ссылкой на ua.news.

Читайте также Ресторанная летняя закуска: итальянский рецепт "Тартара" без мяса и рыбы

Салат с персиками и хамоном

Время: 10 минут

10 минут Порции: 2

Ингредиенты:

– 50 граммов рукколы;

– 2 персика;

– 6 кусков хамона;

– 250 граммов сыра моцарелла;

– сок из 1/2 лимона;

– бальзамический крем;

– оливковое масло;

– соль, черный молотый перец – по вкусу;

– горчица французская – по вкусу;

– голубика – по желанию.

Приготовление:

Руколу помойте и обсушите. Персики помойте и разрежьте. Сыр нарежьте кубиком.

Выложите рукколу. Сверху хамон, персики и сыр.

Смешайте соль, перец, сок лимона, масло, горчицу и добавьте в салат.

Сбрызните бальзамическим уксусом, и по желанию украсьте голубикой.

Приятного аппетита!

Тоже приготовьте: салат с рукколой и пармезаном.