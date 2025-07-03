Она не только насытит, но и освежит в жаркие дни своим вкусом. Рецептом салата с персиками и хамоном делится 24 Канал со ссылкой на ua.news.
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Салат с персиками и хамоном
- Время: 10 минут
- Порции: 2
Ингредиенты:
– 50 граммов рукколы;
– 2 персика;
– 6 кусков хамона;
– 250 граммов сыра моцарелла;
– сок из 1/2 лимона;
– бальзамический крем;
– оливковое масло;
– соль, черный молотый перец – по вкусу;
– горчица французская – по вкусу;
– голубика – по желанию.
Приготовление:
- Руколу помойте и обсушите. Персики помойте и разрежьте. Сыр нарежьте кубиком.
- Выложите рукколу. Сверху хамон, персики и сыр.
- Смешайте соль, перец, сок лимона, масло, горчицу и добавьте в салат.
- Сбрызните бальзамическим уксусом, и по желанию украсьте голубикой.
Приятного аппетита!
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