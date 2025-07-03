Вона не тільки наситить, але й освіжить у спекотні дні своїм смаком. Рецептом салату з персиками та хамоном ділиться 24 Канал з посиланням на ua.новини.

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Салат з персиками та хамоном

Час: 10 хвилин

10 хвилин Порції: 2

Інгредієнти:

– 50 грамів руколи;

– 2 персики;

– 6 шматків хамона;

– 250 грамів сиру моцарела;

– сік із 1/2 лимона;

– бальзамічний крем;

– оливкова олія;

– сіль, чорний мелений перець – на смак;

– гірчиця французька – на смак;

– лохина – за бажанням.

Приготування:

Руколу помийте та обсушіть. Персики помийте та розріжте. Сир наріжте кубиком.

Викладіть руколу. Зверху хамон, персики та сир.

Змішайте сіль, перець, сік лимона, олію, гірчицю та додайте в салат.

Збризніть бальзамічним оцтом, та за бажанням прикрасьте лохиною.

Смачного!

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