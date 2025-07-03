Вона не тільки наситить, але й освіжить у спекотні дні своїм смаком. Рецептом салату з персиками та хамоном ділиться 24 Канал з посиланням на ua.новини.
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Салат з персиками та хамоном
- Час: 10 хвилин
- Порції: 2
Інгредієнти:
– 50 грамів руколи;
– 2 персики;
– 6 шматків хамона;
– 250 грамів сиру моцарела;
– сік із 1/2 лимона;
– бальзамічний крем;
– оливкова олія;
– сіль, чорний мелений перець – на смак;
– гірчиця французька – на смак;
– лохина – за бажанням.
Приготування:
- Руколу помийте та обсушіть. Персики помийте та розріжте. Сир наріжте кубиком.
- Викладіть руколу. Зверху хамон, персики та сир.
- Змішайте сіль, перець, сік лимона, олію, гірчицю та додайте в салат.
- Збризніть бальзамічним оцтом, та за бажанням прикрасьте лохиною.
Смачного!
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