Вона не тільки наситить, але й освіжить у спекотні дні своїм смаком. Рецептом салату з персиками та хамоном ділиться 24 Канал з посиланням на ua.новини.

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    Салат з персиками та хамоном

    • Час: 10 хвилин
    • Порції: 2

    Інгредієнти:
    – 50 грамів руколи;
    – 2 персики;
    – 6 шматків хамона;
    – 250 грамів сиру моцарела;
    – сік із 1/2 лимона;
    – бальзамічний крем;
    – оливкова олія;
    – сіль, чорний мелений перець – на смак;
    – гірчиця французька – на смак;
    – лохина – за бажанням.

    Приготування:

    1. Руколу помийте та обсушіть. Персики помийте та розріжте. Сир наріжте кубиком.
    2. Викладіть руколу. Зверху хамон, персики та сир.
    3. Змішайте сіль, перець, сік лимона, олію, гірчицю та додайте в салат.
    4. Збризніть бальзамічним оцтом, та за бажанням прикрасьте лохиною.

    Смачного!

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