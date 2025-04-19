Розберуть першим: готуємо ресторанний салат з персиками та прошуто на Великдень
Салат з персиками та прошуто в італійському стилі – ідеальний варіант для святкової трапези. Приправлений фісташковим песто, він чудово поєднується з різноманітними закусками та стравами.
Легкий та неповторний салат стане однією з перших страв, яку гості розберуть на великодньому столі. Рецептом салату з персиків та прошуто з фісташковим песто ділиться 24 Канал з посиланням на Food.
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Салат з персиків та прошуто з фісташковим песто
- Час: 20 хвилин
- Порції: 4 – 6
Інгредієнти для салату:
– 240 грамів руколи;
– 1/2 стакана м'яти;
– 6 персиків;
– 200 грамів сиру моцарела;
– 12 шматків прошуто;
– 1 столова ложка фісташок;
– хліб цільнозерновий – на смак.
Для соусу:
– 1 стакан руколи;
– 1/2 стакана м'яти;
– 1 зубчик часнику;
– 35 грамів фісташок;
– 20 грамів пармезану;
– 125 мілілітрів оливкової олії.
Приготування:
- Для фісташкового песто покладіть в кухонний комбайн руколу, м'яту, часник, фісташки та пекоріно або пармезан і подрібніть їх до стану дрібної крихти.
- Не вимикаючи комбайн, тонкою, рівномірною цівкою додайте олію, доки маса не змішається. Приправте.
- На велике сервірувальне блюдо викладіть руколу і м'яту. Зверху викладіть персик, моцарелу та прошуто, злегка перекриваючи один одне.
- Полийте соусом песто та посипте фісташками. Подавайте до столу з тонкими скибочками смаженого хліба.
Смачного!
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