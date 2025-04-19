Легкий та неповторний салат стане однією з перших страв, яку гості розберуть на великодньому столі. Рецептом салату з персиків та прошуто з фісташковим песто ділиться 24 Канал з посиланням на Food.

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Салат з персиків та прошуто з фісташковим песто

Час: 20 хвилин

20 хвилин Порції: 4 – 6

Інгредієнти для салату:

– 240 грамів руколи;

– 1/2 стакана м'яти;

– 6 персиків;

– 200 грамів сиру моцарела;

– 12 шматків прошуто;

– 1 столова ложка фісташок;

– хліб цільнозерновий – на смак.



Для соусу:

– 1 стакан руколи;

– 1/2 стакана м'яти;

– 1 зубчик часнику;

– 35 грамів фісташок;

– 20 грамів пармезану;

– 125 мілілітрів оливкової олії.

Приготування:

Для фісташкового песто покладіть в кухонний комбайн руколу, м'яту, часник, фісташки та пекоріно або пармезан і подрібніть їх до стану дрібної крихти.

Не вимикаючи комбайн, тонкою, рівномірною цівкою додайте олію, доки маса не змішається. Приправте.

На велике сервірувальне блюдо викладіть руколу і м'яту. Зверху викладіть персик, моцарелу та прошуто, злегка перекриваючи один одне.

Полийте соусом песто та посипте фісташками. Подавайте до столу з тонкими скибочками смаженого хліба.

Смачного!

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