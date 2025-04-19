Легкий и неповторимый салат станет одним из первых блюд, которое гости разберут на пасхальном столе. Рецептом салата из персиков и прошутто с фисташковым песто делится 24 Канал со ссылкой на Food.
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Салат из персиков и прошутто с фисташковым песто
- Время: 20 минут
- Порции: 4 – 6
Ингредиенты для салата:
– 240 граммов рукколы;
– 1/2 стакана мяты;
– 6 персиков;
– 200 граммов сыра моцарелла;
– 12 кусков прошутто;
– 1 столовая ложка фисташек;
– хлеб цельнозерновой – по вкусу.
Для соуса:
– 1 стакан рукколы;
– 1/2 стакана мяты;
– 1 зубчик чеснока;
– 35 граммов фисташек;
– 20 граммов пармезана;
– 125 миллилитров оливкового масла.
Приготовление:
- Для фисташкового песто положите в кухонный комбайн руколу, мяту, чеснок, фисташки и пекорино или пармезан и измельчите их до состояния мелкой крошки.
- Не выключая комбайн, тонкой, равномерной струйкой добавьте масло, пока масса не смешается. Приправьте.
- На большое сервировочное блюдо выложите руколу и мяту. Сверху выложите персик, моцареллу и прошутто, слегка перекрывая друг друга.
- Полейте соусом песто и посыпьте фисташками. Подавайте к столу с тонкими ломтиками жареного хлеба.
Приятного аппетита!
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