20 квітня, 14:00
Класика, що смакує щоразу як вперше: салат з плавлених сирків на грінки
Цей надзвичайно смачний та ароматний салат з плавлених сирків завжди у тренді. Він стане чудовим доповненням гарнірів, незамінним елементом бутербродів, канапок і навіть тарталеток.
Приготувати його зовсім легко. Вам знадобляться плавлений сир, варені яйця, часник, сіль та майонез, пише 24 Канал.
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Салат з плавлених сирків
- Час: 15 хвилин
- Порції: 1
Інгредієнти:
– 4 яйця;
– 2 плавлених сирки;
– 3 зубки часнику;
– 4 столові ложки майонезу;
– сіль і перець – до смаку.
Приготування:
- Зварені круто яйця і плавлені сирки натріть на дрібній тертці. Викладіть інгредієнти в глибоку тарілку, посоліть, поперчіть, додайте майонез і пропущений через прес часник.
- Все ретельно замішайте до утворення однорідної маси.
- Готовий салат можна подавати як окрему страву, намазку для тостів або використовувати як начинку для тарталеток.
Смачного!
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