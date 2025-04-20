Класика, що смакує щоразу як вперше: салат з плавлених сирків на грінки

Цей надзвичайно смачний та ароматний салат з плавлених сирків завжди у тренді. Він стане чудовим доповненням гарнірів, незамінним елементом бутербродів, канапок і навіть тарталеток.

Приготувати його зовсім легко. Вам знадобляться плавлений сир, варені яйця, часник, сіль та майонез, пише 24 Канал. Читайте також Бита редиска: готуємо хрустку та пікантну весняну закуску Салат з плавлених сирків Час: 15 хвилин

15 хвилин Порції: 1 Інгредієнти:

– 4 яйця;

– 2 плавлених сирки;

– 3 зубки часнику;

– 4 столові ложки майонезу;

– сіль і перець – до смаку. Приготування: Зварені круто яйця і плавлені сирки натріть на дрібній тертці. Викладіть інгредієнти в глибоку тарілку, посоліть, поперчіть, додайте майонез і пропущений через прес часник.

Все ретельно замішайте до утворення однорідної маси.

Готовий салат можна подавати як окрему страву, намазку для тостів або використовувати як начинку для тарталеток. Смачного! Теж приготуйте: хумус на основі пасти з нуту.