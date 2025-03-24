Коли гості на порозі: на цей салат треба всього 5 хвилин, а рецепт благатимуть всі

Ситуації бувають форс-мажорні, й часто гості вже на порозі, а салату на столі досі нема. Не переживайте, а приготуйте цей простий салат.

Салат з помідорів і плавленого сирку готується дуже швидко, а результат вражає. Рецептом ділиться 24 Канал з посиланням на WomanLife. Читайте також Незамінний під час посту: пісний салат з квасолею, який має бути на кожному столі Салат з помідорів і плавленого сирку Час: 5 хвилин

5 хвилин Порції: 2 Інгредієнти:

– 2 помідори;

– 1 плавлений сирок;

– 1 зубчик часнику;

– майонез – на смак;

– сухарики. Приготування: Плавлений сирок та помідори наріжте кубиком.

Часник пропустіть через пресс. Додайте його до сирку та помідорів.

Покладіть сухарики та заправте майонезом. Все ретельно перемішайте і салат готовий. Смачного! Сподобався рецепт? Тоді приготуйте і цей простий салат з крабових паличок.