24 березня, 17:32
Коли гості на порозі: на цей салат треба всього 5 хвилин, а рецепт благатимуть всі
Ситуації бувають форс-мажорні, й часто гості вже на порозі, а салату на столі досі нема. Не переживайте, а приготуйте цей простий салат.
Салат з помідорів і плавленого сирку готується дуже швидко, а результат вражає. Рецептом ділиться 24 Канал з посиланням на WomanLife.
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Салат з помідорів і плавленого сирку
- Час: 5 хвилин
- Порції: 2
Інгредієнти:
– 2 помідори;
– 1 плавлений сирок;
– 1 зубчик часнику;
– майонез – на смак;
– сухарики.
Приготування:
- Плавлений сирок та помідори наріжте кубиком.
- Часник пропустіть через пресс. Додайте його до сирку та помідорів.
- Покладіть сухарики та заправте майонезом. Все ретельно перемішайте і салат готовий.
Смачного!
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