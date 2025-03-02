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2 березня, 23:51
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Весь секрет – у соусі: рецепт соковитого салату зі звичних продуктів

Лілія Імбіровська-Сиваківська

Іноді все, що потрібно для ідеального салату – це правильний соус. Саме він робить смак виразнішим, а страву довершеною.

Цей салат готується швидко й без зайвих зусиль. Достатньо лише кількох хвилин – і на столі з’явиться чудова закуска або легка вечеря, інформує 24 Канал з посиланням на beszamel. А головне – не забудьте про соус, бо саме він робить цю страву незабутньою.

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Рецепт середземноморського салату

  • Час: 10 хвилин
  • Порцій: 2

Інгредієнти:
– 200 грамів суміші салатів;
– 200 грамів помідорів черрі;
– 120 грамів сиру моцарела;
– 100 грамів оливок.
Соус:
– 2 столові ложки оливкової олії;
– 1 столова ложка лимонного соку;
– пів чайної ложки прованських трав;
– сіль – до смаку;
– перець – до смаку.

Приготування:

  1. Приготуйте соус: змішайте оливкову олію з лимонним соком. Додайте прованські трави, посоліть та поперчіть до смаку.
  2. Ретельно перемішайте й відставте.
  3. Розкладіть листя салату в миску або на блюдо. Додайте розрізані навпіл помідори чері, оливки та моцарелу. Полийте салат заправкою й залиште на кілька хвилин.
  4. Подавайте з хрусткими цільнозерновими грінками.

Смачного!

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