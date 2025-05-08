Поспішаємо, поки сезон: найкращий весняний салат з редисом та зеленню

Весняні салати – це завжди про легкість та свіжість. А улюблений редис, сезон якого у самому розпалі, додає пікантності навіть найпростішому салату.

Поки триває сезон редису, цим потрібно користуватися. Свіжі весняні салати – це прості страви, які стають справжніми хітами, розповідає 24 Канал з посиланням на портал "На пенсії".

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Рецепт весняного салату з редисом

Час : 10 хвилин

: 10 хвилин Порцій: 2

Інгредієнти:

– банка консервованого горошку;

– 4 редиски;

– 100 грамів плавленого сирка;

– 2 яйця;

– 2 яйця;

– 2 столові ложки майонезу (або йогурту чи сметани);

– 1 зубчик часнику;

– петрушка, сіль та перець до смаку.

Приготування:

Наріжте редис та твердий сир середньою соломкою, а петрушку подрібніть ножем. Відварені яйця остудіть у холодній воді, після чого наріжте їх невеликими кубиками. У великій мисці з'єднайте всі підготовлені інгредієнти, додайте консервований зелений горошок та дрібно нарізаний часник. Заправте салат майонезом, посоліть і поперчіть до смаку, після чого добре перемішайте.

Смачного!

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