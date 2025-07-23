Вишукано, швидко та корисно: готуємо низькокалорійний салат з руколи та креветок

Салат з руколою та креветками має низьку калорійність, але ідеально втамовує голод на тривалий час. На приготування потрібно мінімум зусиль, а інгредієнти можна знайти в найближчому супермаркеті.

Він вдало доповнить не лише звичайний прийом їжі, а й будь-який святковий стіл. Рецептом салату із руколи та креветок ділиться 24 Канал з посиланням на Oboz.ua.

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Як приготувати салат з руколи та креветок?

Час: 25 хвилин

25 хвилин Порції: 4

Інгредієнти:

– 100 грамів руколи;

– 300 грамів креветок;

– 250 грамів помідорів чері;

– 1 авокадо;

– 2 столові ложки оливкової олії;

– 1/2 лимона;

– 1 чайна ложка соєвого соусу;

– сіль – на смак;

– 1 зубок часнику;

– кунжут – для прикраси.

Приготування:

Спочатку креветки очистьте від панцира, видаліть кишківник і обсмажте на олії, додавши часник. Тоді влийте соєвий соус та залиште просочитися ще на 5 хвилин.

Авокадо розділіть на дві частини, дістаньте кісточку і за ложкою виколупайте м'якуш, наріжте середніми кубиками. Помідори розріжте на дві частини. Листя руколи порвіть руками та пересипте в посудину для салату.

Далі зробіть заправку. Розріжте лайм або лимон і вичавіть сік із половинки. Додайте оливкову олію, дрібку солі та добре перемішайте.

З'єднайте руколу, чері та авокадо, й заправте соусом. Перемістіть все на пласку тарілку, зверху хаотично викладіть креветки й посипте кунжутом. Скропіть залишками заправки й подавайте.

Смачного!

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