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23 липня, 15:55
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Вишукано, швидко та корисно: готуємо низькокалорійний салат з руколи та креветок

Марта Касіянчук
Основні тези
  • Салат з креветками і руколою – це досить смачна і проста закуска, яку можна подавати на вечерю чи на святковий стіл.
  • Процес приготування не забирає багато часу, а виходить не лише смачно, а ще й корисно.

Салат з руколою та креветками має низьку калорійність, але ідеально втамовує голод на тривалий час. На приготування потрібно мінімум зусиль, а інгредієнти можна знайти в найближчому супермаркеті.

Він вдало доповнить не лише звичайний прийом їжі, а й будь-який святковий стіл. Рецептом салату із руколи та креветок ділиться 24 Канал з посиланням на Oboz.ua.

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Як приготувати салат з руколи та креветок?

  • Час: 25 хвилин
  • Порції: 4

Інгредієнти:
– 100 грамів руколи;
– 300 грамів креветок;
– 250 грамів помідорів чері;
– 1 авокадо;
– 2 столові ложки оливкової олії;
– 1/2 лимона;
– 1 чайна ложка соєвого соусу;
– сіль – на смак; 
– 1 зубок часнику;
– кунжут – для прикраси.

Приготування:

  1. Спочатку креветки очистьте від панцира, видаліть кишківник і обсмажте на олії, додавши часник. Тоді влийте соєвий соус та залиште просочитися ще на 5 хвилин.
     
  2. Авокадо розділіть на дві частини, дістаньте кісточку і за ложкою виколупайте м'якуш, наріжте середніми кубиками. Помідори розріжте на дві частини. Листя руколи порвіть руками та пересипте в посудину для салату.
     
  3. Далі зробіть заправку. Розріжте лайм або лимон і вичавіть сік із половинки. Додайте оливкову олію, дрібку солі та добре перемішайте.
     
  4. З'єднайте руколу, чері та авокадо, й заправте соусом. Перемістіть все на пласку тарілку, зверху хаотично викладіть креветки й посипте кунжутом. Скропіть залишками заправки й подавайте.

Смачного!

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