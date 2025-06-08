Свято столу дарують салати: особливий рецепт з полуницею на Зелені свята
- Салат з полуницею рекомендований для святкування Трійці, оскільки він легкий і поживний.
- Інгредієнти для салату: спаржа, рукола, радічіо, шпинат, полуниця, оливкова олія, лимонний сік і цедра, сіль і перець.
Яким би пишним не був ваш стіл – саме салати додають йому святкового колориту. І підбирати їх варто до тематики свята.
Салат з полуницею – це ідеальний акцент для святкування Трійці. Він легкий, поживний та має просто неперевершений вигляд, розповідає 24 Канал з посиланням на Shuba.
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Рецепт салату з полуницею на Трійцю
- Час: 10 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 6 стебел спаржі;
– 100 грамів руколи;
– 100 грамів салату радічіо;
– 100 грамів шпинату;
– 6 ягід полуниці;
– 2 столові ложки оливкової олії;
– лимонний сік та цедра до смаку;
– сіль та перець до смаку.
Приготування:
Свіжі овочі та зелень добре промийте під проточною водою та ретельно обсушіть.
У глибоку миску покладіть руколу. Додайте до неї порване руками листя радічіо та шпинату.
У спаржі відламайте жорсткі кінці. Решту наріжте кільцями або тонкими стрічками за допомогою овочечистки. Додайте до зелені.
Полуницю також промийте, обсушіть і наріжте тонкими скибочками.
Заправте салат оливковою олією, додайте сіль і щіпку свіжозмеленого чорного перцю. Для аромату збризніть лимонним соком і натріть трохи цедри.
Викладіть зелень на тарілку, зверху розкладіть шматочки полуниці – і страва готова!
Смачного!
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