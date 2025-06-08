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8 червня, 00:16
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Свято столу дарують салати: особливий рецепт з полуницею на Зелені свята

Лілія Імбіровська-Сиваківська
Основні тези
  • Салат з полуницею рекомендований для святкування Трійці, оскільки він легкий і поживний.
  • Інгредієнти для салату: спаржа, рукола, радічіо, шпинат, полуниця, оливкова олія, лимонний сік і цедра, сіль і перець.

Яким би пишним не був ваш стіл – саме салати додають йому святкового колориту. І підбирати їх варто до тематики свята.

Салат з полуницею – це ідеальний акцент для святкування Трійці. Він легкий, поживний та має просто неперевершений вигляд, розповідає 24 Канал з посиланням на Shuba

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Рецепт салату з полуницею на Трійцю

  • Час: 10 хвилин
  • Порцій: 4

Інгредієнти
– 6 стебел спаржі;
– 100 грамів руколи;
– 100 грамів салату радічіо;
– 100 грамів шпинату;
– 6 ягід полуниці;
– 2 столові ложки оливкової олії;
– лимонний сік та цедра до смаку;
– сіль та перець до смаку. 

Приготування

  1. Свіжі овочі та зелень добре промийте під проточною водою та ретельно обсушіть.

  2. У глибоку миску покладіть руколу. Додайте до неї порване руками листя радічіо та шпинату.

  3. У спаржі відламайте жорсткі кінці. Решту наріжте кільцями або тонкими стрічками за допомогою овочечистки. Додайте до зелені.

  4. Полуницю також промийте, обсушіть і наріжте тонкими скибочками.

  5. Заправте салат оливковою олією, додайте сіль і щіпку свіжозмеленого чорного перцю. Для аромату збризніть лимонним соком і натріть трохи цедри.

  6. Викладіть зелень на тарілку, зверху розкладіть шматочки полуниці – і страва готова!

Смачного!

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