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15 квітня, 06:06
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Прості інгредієнти, кілька хвилин – і шедевр на столі: простий салат на Великдень 2025

Лілія Імбіровська-Сиваківська

Великодні приготування забирають так багато часу та енергії, що довго чаклувати над салатами не дуже хочеться. В такому випадку потрібно скористатися рецептом, який подарує шедевр без зайвих зусиль.

Кожна досвідчена господиня знає, що достатньо найпростіших інгредієнтів та правильного рецепта, аби всі були в захваті від поданих страв. Особливо це стосується салатів, які завше дарують святковий настрій, розповідає 24 Канал. 

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Рецепт легкого великоднього салату

  • Час: 10 хвилин
  • Порцій: 4

Інгредієнти
– 2 помідори;
– 200 грамів грибів;
– 60 грамів волоських горіхів;
– зелена цибуля;
– часник до смаку;
– 2 столові ложки сметани або грецького йогурту.

Приготування: 

  1. Гриби нарізаємо дрібними шматочками та кладемо у глибоку миску.
  2. Помідори ретельно миємо, нарізаємо кубиками й додаємо до грибів.
  3. Волоські горіхи подрібнюємо за допомогою блендера або розминаємо в пакеті кухонним молотком — як зручно.
  4. До салату додаємо подрібнений зубчик часнику — кількість регулюємо до смаку.
  5. Зелену цибулю нарізаємо тоненькими кільцями й також додаємо до загальної суміші.
  6. Салат заправляємо сметаною або густим йогуртом — залежно від того, який смак вам більше до душі. Солимо, перчимо й ретельно перемішуємо.

Смачного!

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