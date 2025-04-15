Великодні приготування забирають так багато часу та енергії, що довго чаклувати над салатами не дуже хочеться. В такому випадку потрібно скористатися рецептом, який подарує шедевр без зайвих зусиль.

Кожна досвідчена господиня знає, що достатньо найпростіших інгредієнтів та правильного рецепта, аби всі були в захваті від поданих страв. Особливо це стосується салатів, які завше дарують святковий настрій, розповідає 24 Канал. Цікаво Що не свято – то фурор: какао-бісквіт з карамельним кремом, яким би пишалися кондитерські Рецепт легкого великоднього салату Час : 10 хвилин

: 10 хвилин Порцій: 4 Інгредієнти:

– 2 помідори;

– 200 грамів грибів;

– 60 грамів волоських горіхів;

– зелена цибуля;

– часник до смаку;

– 2 столові ложки сметани або грецького йогурту. Приготування: Гриби нарізаємо дрібними шматочками та кладемо у глибоку миску. Помідори ретельно миємо, нарізаємо кубиками й додаємо до грибів. Волоські горіхи подрібнюємо за допомогою блендера або розминаємо в пакеті кухонним молотком — як зручно. До салату додаємо подрібнений зубчик часнику — кількість регулюємо до смаку. Зелену цибулю нарізаємо тоненькими кільцями й також додаємо до загальної суміші. Салат заправляємо сметаною або густим йогуртом — залежно від того, який смак вам більше до душі. Солимо, перчимо й ретельно перемішуємо. Смачного! Дешево і святково: простий рецепт домашньої ковбаси на Великдень.