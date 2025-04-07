Салатів багато не буває: ще один вдалий рецепт на Великдень

Салати є яскравим і поживним доповненням святкового столу. Жодне великоднє застілля не буде по-справжньому повноцінним без цих закусок.

24 Канал з посиланням на TikTok @ivanna_onysko ділиться рецептом одного з великодніх салатів. Основні інгредієнти – кисломолочний сир, шинка, овочі та яйця. Читайте також Кожен знайде той самий для себе: 3 салати на Великдень, які в тренді у 2025-му Салат з сиру, шинки та яєць Час: 15 хвилин

15 хвилин Порції: 4 Інгредієнти:

– 300 грамів кисломолочного сиру;

– 200 грамів копченої шинки;

– 1 огірок;

– 2 яйця;

– 1 помідор;

– 1 – 2 зубки часнику;

– пучок кропу;

– сіль – на смак;

– 2 – 3 столові ложки майонезу. Приготування: До кисломолочного сиру додайте пресований часник, нарізаний кріп, сіль. Заправте все сметаною або майонезом.

У велику тарілку викладіть сирну масу та рівномірно розподіліть. На нього викладіть порізану шинку або іншу ковбасу. Зробіть сіточку з майонезу.

Наступний шар – нарізані огірки, які теж треба вкрити майонезною сіточкою. Тоді яйця – майонез, помідор – майонез.

Прикрашайте за бажанням, наприклад, залишками варених яєць та кропу. Смачного! Теж приготуйте: салат з редискою, огірками і яйцем.