7 квітня, 12:43
Салатів багато не буває: ще один вдалий рецепт на Великдень
Салати є яскравим і поживним доповненням святкового столу. Жодне великоднє застілля не буде по-справжньому повноцінним без цих закусок.
24 Канал з посиланням на TikTok @ivanna_onysko ділиться рецептом одного з великодніх салатів. Основні інгредієнти – кисломолочний сир, шинка, овочі та яйця.
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Салат з сиру, шинки та яєць
- Час: 15 хвилин
- Порції: 4
Інгредієнти:
– 300 грамів кисломолочного сиру;
– 200 грамів копченої шинки;
– 1 огірок;
– 2 яйця;
– 1 помідор;
– 1 – 2 зубки часнику;
– пучок кропу;
– сіль – на смак;
– 2 – 3 столові ложки майонезу.
Приготування:
- До кисломолочного сиру додайте пресований часник, нарізаний кріп, сіль. Заправте все сметаною або майонезом.
- У велику тарілку викладіть сирну масу та рівномірно розподіліть. На нього викладіть порізану шинку або іншу ковбасу. Зробіть сіточку з майонезу.
- Наступний шар – нарізані огірки, які теж треба вкрити майонезною сіточкою. Тоді яйця – майонез, помідор – майонез.
- Прикрашайте за бажанням, наприклад, залишками варених яєць та кропу.
Смачного!
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