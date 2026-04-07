Салат на Великдень за 1 хвилину: цей рецепт точно стане у пригоді

Навіть великоднє застілля не обійдеться без смачного яскравого салату. Вам треба лише 4 інгредієнти, щоб подати справжній шедевр!

Святкові приготування завжди забирають багато часу та енергії, тож салат – це не та страва, з якою повинні виникати труднощі. Яскраву страву можна подати без падіння з ніг, треба лише правильно поєднати інгредієнти, розповідає інстаграм vistovska_cooking.

Як швидко приготувати святковий салат?

Час : 5 хвилин

: 5 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 250 грамів крабових паличок;

– 300 грамів печериць;

– 2 цибулі;

– 5 яєць;

– зелень, майонез, сіль та перець до смаку.

Приготування:

Наріжте печериці акуратними тонкими слайсами та відправте на розігріту сковорідку з олією. Обсмажуйте гриби до випаровування вологи, не забувши приправити їх сіллю. Окремо підготуйте цибулю. Її слід нарізати тонкими півкільцями та додати до грибів, продовжуючи смажити суміш до появи апетитного золотистого кольору. Поки засмажка охолоджується, відваріть курячі яйця на круто. Крабові палички подрібніть великими діагональними шматочками, щоб вони добре відчувалися в салаті. Готові яйця очистьте та наріжте невеликими скибочками. У глибокій мисці з’єднайте всі підготовлені компоненти, додайте дрібку солі, мелений перець та заправте майонезом. Перед подачею страву можна декорувати свіжою посіченою зеленню.

Що обов'язково має бути у великодньому кошику?

Центральне місце у святковому кошику традиційно посідає паска, а поруч із нею обов’язково кладуть яйця (крашанки чи писанки), що уособлюють початок нового життя. Також невід’ємними атрибутами є молочні продукти, зокрема домашній сир та вершкове масло, розповідає "Вже-вже".

М’ясна частина наповнення зазвичай складається із запеченої буженини, домашньої ковбаси та сала, які є символом достатку та завершення суворого посту. Крім того, до кошика обов’язково додають корінь хрону.

