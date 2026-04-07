Салат на Великдень за 1 хвилину: цей рецепт точно стане у пригоді
- Рецепт великоднього салату включає крабові палички, печериці, цибулю та яйця.
- Це швидкий спосіб доповнити традиційні страви свіжим акцентом.
Навіть великоднє застілля не обійдеться без смачного яскравого салату. Вам треба лише 4 інгредієнти, щоб подати справжній шедевр!
Святкові приготування завжди забирають багато часу та енергії, тож салат – це не та страва, з якою повинні виникати труднощі. Яскраву страву можна подати без падіння з ніг, треба лише правильно поєднати інгредієнти, розповідає інстаграм vistovska_cooking.
Як швидко приготувати святковий салат?
- Час: 5 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 250 грамів крабових паличок;
– 300 грамів печериць;
– 2 цибулі;
– 5 яєць;
– зелень, майонез, сіль та перець до смаку.
Приготування:
- Наріжте печериці акуратними тонкими слайсами та відправте на розігріту сковорідку з олією. Обсмажуйте гриби до випаровування вологи, не забувши приправити їх сіллю.
- Окремо підготуйте цибулю. Її слід нарізати тонкими півкільцями та додати до грибів, продовжуючи смажити суміш до появи апетитного золотистого кольору.
- Поки засмажка охолоджується, відваріть курячі яйця на круто.
- Крабові палички подрібніть великими діагональними шматочками, щоб вони добре відчувалися в салаті.
- Готові яйця очистьте та наріжте невеликими скибочками.
- У глибокій мисці з’єднайте всі підготовлені компоненти, додайте дрібку солі, мелений перець та заправте майонезом.
- Перед подачею страву можна декорувати свіжою посіченою зеленню.
Що обов'язково має бути у великодньому кошику?
Центральне місце у святковому кошику традиційно посідає паска, а поруч із нею обов’язково кладуть яйця (крашанки чи писанки), що уособлюють початок нового життя. Також невід’ємними атрибутами є молочні продукти, зокрема домашній сир та вершкове масло, розповідає "Вже-вже".
М’ясна частина наповнення зазвичай складається із запеченої буженини, домашньої ковбаси та сала, які є символом достатку та завершення суворого посту. Крім того, до кошика обов’язково додають корінь хрону.
