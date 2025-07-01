Їжте його щодня і всі купальники будуть в кайф: ідеальний рецепт детокс-салату

Любителям легких салатів неодмінно слід скуштувати свіжий салат із селери, яблука та моркви. Весь секрет в заправці – її роблять з оливкової олії та пікантної гірчиці в зернах.

Салат зачарує смакові рецептори вже після першого куштування, адже легкий, корисний та смачний. Рецептом салату з яблука та селери ділиться 24 Канал з посиланням на Storinka. Читайте також Ідеально доповнить будь-який пікнік: смачнюща намазка на хліб за 10 хвилин Салат з яблука та селери Час: 15 хвилин

15 хвилин Порції: 2 Інгредієнти:

– 100 грамів моркви;

– 100 грамів кореня селери;

– 100 грамів яблук;

– 30 мілілітрів оливкової олії;

– 20 мілілітрів лимонного соку;

– 1 чайна ложка діжонської гірчиці;

– сіль – на смак. Приготування: Моркву, селеру, яблука вимийте, очистьте і наріжте соломкою.

Складіть інгредієнти у посудину та додайте до них оливкову олію, лимонний сік, гірчицю в зернах та сіль.

Все ретельно перемішайте та одразу подавайте до столу. Смачного! Теж скуштуйте: корисний літній салат із руколою та пармезаном.