14 липня, 14:16
Їжте його щодня і всі купальники будуть в кайф: ідеальний рецепт детокс-салату
Основні тези
- Салат з яблука, селери та моркви – це смачна та корисна страва, яка багата на вітаміни.
- Його легко приготувати, а інгредієнти можна знайти в будь-якому холодильнику.
Любителям легких салатів неодмінно слід скуштувати свіжий салат із селери, яблука та моркви. Весь секрет в заправці – її роблять з оливкової олії та пікантної гірчиці в зернах.
Салат зачарує смакові рецептори вже після першого куштування, адже легкий, корисний та смачний. Рецептом салату з яблука та селери ділиться 24 Канал з посиланням на Storinka.
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Салат з яблука та селери
- Час: 15 хвилин
- Порції: 2
Інгредієнти:
– 100 грамів моркви;
– 100 грамів кореня селери;
– 100 грамів яблук;
– 30 мілілітрів оливкової олії;
– 20 мілілітрів лимонного соку;
– 1 чайна ложка діжонської гірчиці;
– сіль – на смак.
Приготування:
- Моркву, селеру, яблука вимийте, очистьте і наріжте соломкою.
- Складіть інгредієнти у посудину та додайте до них оливкову олію, лимонний сік, гірчицю в зернах та сіль.
- Все ретельно перемішайте та одразу подавайте до столу.
Смачного!
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