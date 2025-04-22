Всі бідкаються, що тепер хочуть готувати його щодня: рецепт знаменитого салату з язиком
Салат з язика – це нотки витонченості, які можна смакувати кожного дня. Тим паче, що інгредієнти це цілком дозволяють.
Язик – це не просто смачний делікатес, а й джерело великої кількості поживних речовин. Тому цей салат стане смачним і корисним перекусом на щодень та навіть буде доречним на святковому столі, розповідає 24 Канал.
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Рецепт салату з язиком
- Час: 20 хвилин + приготування язика
- Порцій: 2
Інгредієнти:
– 250 грамів язика;
– 2 цибулини;
– пів банки консервованого горошку;
– дрібка солі та перцю;
– 1 столова ложка оцту;
– дрібка перцю горошком;
– 2 – 3 лаврові листки;
– 200 грамів грибів;
– 2 – 3 столові ложки рослинної олії;
– 2 столові ложки майонезу;
– 2 скибки житнього хліба.
Приготування:
- Налийте воду в каструлю, поставте на вогонь і покладіть туди язик. Додайте лавровий лист, духмяний перець і трохи солі. Варіть приблизно 1,5 – 2 години до готовності. Після цього зніміть шкірку, видаліть залози та наріжте язик тонкою соломкою.
- Очистіть цибулю, наріжте її півкільцями. Перекладіть у глибоку миску, посоліть, додайте оцет і залийте окропом. Залиште маринуватись на 15 – 20 хвилин. Після цього воду злийте, а цибулю злегка поперчіть.
- Шампіньйони ретельно промийте, наріжте шматочками середнього розміру. Обсмажте їх на розігрітій сковороді з невеликою кількістю олії до готовності.
- Приготуйте хрусткі грінки: наріжте житній хліб товстою соломкою і підсушіть на сухій сковороді до золотистості.
- У велику салатницю висипте зелений горошок (воду з банки попередньо злийте), додайте підготовлений язик, мариновану цибулю, смажені гриби та сухарики. Перед подачею заправте салат майонезом і ретельно перемішайте.
Смачного!
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