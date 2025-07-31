Для довершеної трапези завжди варто мати на думці рецепт швидкого салату. А особливо, коли йдеться про пікантні нотки з духом Азії.

"Биті" огірки та щавель – це дует, який створює просто ідеальну смакову гармонію. Додаємо ще кілька простих інгредієнтів, заправляємо на азійський лад – і на столі справжня смакота, розповідає 24 Канал з посиланням на портал Shuba. Не пропустіть Заправка на мільйон: як приготувати пряний оцет за копійки – він робить страви незабутніми Як приготувати салат з огірками та щавлем? Час : 20 хвилин

: 20 хвилин Порцій: 8 Інгредієнти:

– 1 кілограм огірків;

– 4 зубчики часнику;

– 1 перець чилі;

– пучок кропу;

– пучок петрушки;

– пучок зеленої цибулі;

– 20 грамів щавлю;

– 50 мілілітрів соєвого соусу;

– 1 чайна ложка солодкого соусу чилі;

– 2 столові ложки соняшникової олії;

– 2 столові ложки винного оцту;

– сіль та перець до смаку. Приготування: Огірки миємо, зрізаємо кінчики. Злегка відбиваємо молоточком або макогоном. Огірки нарізаємо шматочками, часник продавлюємо, перець та цибулю подрібнюємо. Всі інгредієнти для маринаду змішуємо та збиваємо до однорідності. Додаємо до маринаду дрібно нарізану зелень і ще раз перемішуємо. Заправляємо огірки та залишаємо у холодильнику на 10 – 15 хвилин, щоб вони набрали смаку. Смачного! Солодкі та ніжні: як приготувати традиційні коржики на Маковія.