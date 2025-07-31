"Битые" огурцы и щавель – это дуэт, который создает просто идеальную вкусовую гармонию. Добавляем еще несколько простых ингредиентов, заправляем на азиатский лад – и на столе настоящая вкуснятина, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал Shuba.

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Как приготовить салат с огурцами и щавелем?

  • Время: 20 минут
  • Порций: 8

Ингредиенты:
– 1 килограмм огурцов;
– 4 зубчика чеснока;
– 1 перец чили;
– пучок укропа;
– пучок петрушки;
– пучок зеленого лука;
– 20 граммов щавеля;
– 50 миллилитров соевого соуса;
– 1 чайная ложка сладкого соуса чили;
– 2 столовые ложки подсолнечного масла;
– 2 столовые ложки винного уксуса;
– соль и перец по вкусу.

Приготовление:

  1. Огурцы моем, срезаем кончики. Слегка отбиваем молоточком или макогоном.
  2. Огурцы нарезаем кусочками, чеснок продавливаем, перец и лук измельчаем.
  3. Все ингредиенты для маринада смешиваем и взбиваем до однородности.
  4. Добавляем к маринаду мелко нарезанную зелень и еще раз перемешиваем.
  5. Заправляем огурцы и оставляем в холодильнике на 10 – 15 минут, чтобы они набрали вкуса.

Приятного аппетита!

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