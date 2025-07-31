"Биті" огірки та щавель – це дует, який створює просто ідеальну смакову гармонію. Додаємо ще кілька простих інгредієнтів, заправляємо на азійський лад – і на столі справжня смакота, розповідає 24 Канал з посиланням на портал Shuba.
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Як приготувати салат з огірками та щавлем?
- Час: 20 хвилин
- Порцій: 8
Інгредієнти:
– 1 кілограм огірків;
– 4 зубчики часнику;
– 1 перець чилі;
– пучок кропу;
– пучок петрушки;
– пучок зеленої цибулі;
– 20 грамів щавлю;
– 50 мілілітрів соєвого соусу;
– 1 чайна ложка солодкого соусу чилі;
– 2 столові ложки соняшникової олії;
– 2 столові ложки винного оцту;
– сіль та перець до смаку.
Приготування:
- Огірки миємо, зрізаємо кінчики. Злегка відбиваємо молоточком або макогоном.
- Огірки нарізаємо шматочками, часник продавлюємо, перець та цибулю подрібнюємо.
- Всі інгредієнти для маринаду змішуємо та збиваємо до однорідності.
- Додаємо до маринаду дрібно нарізану зелень і ще раз перемішуємо.
- Заправляємо огірки та залишаємо у холодильнику на 10 – 15 хвилин, щоб вони набрали смаку.
Смачного!
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