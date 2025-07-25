Втриматися, щоб не з'їсти одразу – важко: консервуємо простий салат на зиму

Поки триває сезон збору врожаю фруктів та овочів, варто заготувати їх на зиму, щоб насолоджуватися ними в холодні місяці. Чому б не закрити улюблений салат?

Коли приготуєте їх, залишиться дочекатись зими, щоб відкрити й посмакувати, але ризик з'їсти все через тиждень – великий. Рецептом консервованого салату на зиму ділиться 24 Канал з посиланням на @tanitalitvinova.

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Як законсервувати салат на зиму?

Час: 1 година

1 година Порції: 1

Інгредієнти:

– 800 грамів томатів чері;

– 200 грамів кабачків;

– 200 грамів цвітної капусти;

– 100 грамів моркви;

– 100 грамів селери.



Для маринаду:

– 100 грамів оцту столового;

– 200 грамів соусу сацебелі;

– 4 столові ложки цукру;

– 2 столові ложки солі;

– 1 літр води.

Як закрити такий салат на зиму: дивіться відео

Приготування:

Для початку поставте чисті баночки з кришками до духовки на 10 хвилин при 120 градусах.

Тоді закип'ятіть воду та зробіть надріз хрест-навхрест на томатах. Поставте бланшуватись на 1 хвилину. Тоді зніміть шкірку, зачистьте та наріжте овочі, як на відео.

А для маринаду закип'ятіть літр води та додайте всі інгредієнти зі списку.

Складіть в баночки пошарово: цибулю, моркву, кабачок, томати без шкірки, цвітну капустку, часник та знову цибулю. Залийте маринадом, що закипів та прикрийте нещільно кришками. Поставте до духовки на 25 хвилин.

Дістаньте, закрутіть щільно кришками та переверніть догори дриґом. Дайте охолонути повністю. Зберігайте при кімнатній температурі.

Готово!

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