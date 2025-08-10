Рецептів закруток є сотні, однак є класика, яка ніколи не втрачає актуальності. Білоцерківський салат точно входить до переліку цих заготовок на зиму.

Цей рецепт часто називають надбанням досвідчених господинь, адже саме вони знають, яка ця закрутка смачна та універсальна – цей салат можна смакувати з хлібом, коли випаде потреба швидко перекусити. 24 Канал пропонує пересвідчитися у досконалості білоцерківського салату та скористатися рецептом з TikTok kudriava.food.

Як закрутити білоцерківський салат на зиму?

Час : 1 година 10 хвилин

: 1 година 10 хвилин Порцій: 12 банок по 1 літрі

Інгредієнти:

– 10 кілограмів капусти;

– 3 кілограми солодкого перцю;

– 2 кілограми моркви;

– 2 кілограми цибулі;

– 2 пучки петрушки;

– 600 грамів солі;

– 1 літр оцту;

– 1 літр олії.

Приготування:

Чистимо й миємо овочі. Далі треба скористатися кухонним комбайном: подрібнити капусту, натерти моркву, а нарізати цибулю і перець. Петрушку дрібно січемо. Зʼєднуємо усі овочі, перемішуємо. Додаємо решту інгредієнтів і ще раз добре вимішуємо. Розкладаємо салат по банках, накриваємо кришками та стерилізуємо по 45 хвилин з моменту закипання. Закручуємо банки, перевертаємо та закутуємо до вистигання. Зберігаємо у темному і прохолодному місці.

Смачного!

Разом з цим салатом варто заготувати на зиму улюблений лечо. Він простий у виконанні та доповнить будь-які страви.