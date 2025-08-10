Цей рецепт часто називають надбанням досвідчених господинь, адже саме вони знають, яка ця закрутка смачна та універсальна – цей салат можна смакувати з хлібом, коли випаде потреба швидко перекусити. 24 Канал пропонує пересвідчитися у досконалості білоцерківського салату та скористатися рецептом з TikTok kudriava.food.

Не пропустіть Закуска, яку повинен знати кожен: биті огірки по-китайськи – шалено смачно без зайвих зусиль

Як закрутити білоцерківський салат на зиму?

Час : 1 година 10 хвилин

: 1 година 10 хвилин Порцій: 12 банок по 1 літрі

Інгредієнти:

– 10 кілограмів капусти;

– 3 кілограми солодкого перцю;

– 2 кілограми моркви;

– 2 кілограми цибулі;

– 2 пучки петрушки;

– 600 грамів солі;

– 1 літр оцту;

– 1 літр олії.

Приготування:

Чистимо й миємо овочі. Далі треба скористатися кухонним комбайном: подрібнити капусту, натерти моркву, а нарізати цибулю і перець. Петрушку дрібно січемо. Зʼєднуємо усі овочі, перемішуємо. Додаємо решту інгредієнтів і ще раз добре вимішуємо. Розкладаємо салат по банках, накриваємо кришками та стерилізуємо по 45 хвилин з моменту закипання. Закручуємо банки, перевертаємо та закутуємо до вистигання. Зберігаємо у темному і прохолодному місці.

Смачного!

Разом з цим салатом варто заготувати на зиму улюблений лечо. Він простий у виконанні та доповнить будь-які страви.