Цей рецепт часто називають надбанням досвідчених господинь, адже саме вони знають, яка ця закрутка смачна та універсальна – цей салат можна смакувати з хлібом, коли випаде потреба швидко перекусити. 24 Канал пропонує пересвідчитися у досконалості білоцерківського салату та скористатися рецептом з TikTok kudriava.food.
Не пропустіть Закуска, яку повинен знати кожен: биті огірки по-китайськи – шалено смачно без зайвих зусиль
Як закрутити білоцерківський салат на зиму?
- Час: 1 година 10 хвилин
- Порцій: 12 банок по 1 літрі
Інгредієнти:
– 10 кілограмів капусти;
– 3 кілограми солодкого перцю;
– 2 кілограми моркви;
– 2 кілограми цибулі;
– 2 пучки петрушки;
– 600 грамів солі;
– 1 літр оцту;
– 1 літр олії.
Приготування:
- Чистимо й миємо овочі.
- Далі треба скористатися кухонним комбайном: подрібнити капусту, натерти моркву, а нарізати цибулю і перець.
- Петрушку дрібно січемо.
- Зʼєднуємо усі овочі, перемішуємо. Додаємо решту інгредієнтів і ще раз добре вимішуємо.
- Розкладаємо салат по банках, накриваємо кришками та стерилізуємо по 45 хвилин з моменту закипання.
- Закручуємо банки, перевертаємо та закутуємо до вистигання.
- Зберігаємо у темному і прохолодному місці.
Смачного!
Разом з цим салатом варто заготувати на зиму улюблений лечо. Він простий у виконанні та доповнить будь-які страви.