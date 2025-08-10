Этот рецепт часто называют достоянием опытных хозяек, ведь именно они знают, какая эта закрутка вкусная и универсальная – этот салат можно смаковать с хлебом, когда выпадет необходимость быстро перекусить. 24 Канал предлагает убедиться в совершенстве белоцерковского салата и воспользоваться рецептом с TikTok kudriava.food.

Не пропустите Закуска, которую должен знать каждый: битые огурцы по-китайски – безумно вкусно без лишних усилий

Как закрутить белоцерковский салат на зиму?

Время : 1 час 10 минут

: 1 час 10 минут Порций: 12 банок по 1 литру

Ингредиенты:

– 10 килограммов капусты;

– 3 килограмма сладкого перца;

– 2 килограмма моркови;

– 2 килограмма лука;

– 2 пучка петрушки;

– 600 граммов соли;

– 1 литр уксуса;

– 1 литр растительного масла.

Приготовление:

Чистим и моем овощи. Далее надо воспользоваться кухонным комбайном: измельчить капусту, натереть морковь, а нарезать лук и перец. Петрушку мелко рубим. Соединяем все овощи, перемешиваем. Добавляем остальные ингредиенты и еще раз хорошо вымешиваем. Раскладываем салат по банкам, накрываем крышками и стерилизуем по 45 минут с момента закипания. Закручиваем банки, переворачиваем и укутываем до остывания. Храним в темном и прохладном месте.

Приятного аппетита!

Вместе с этим салатом стоит заготовить на зиму любимый на зиму лечо. Он прост в исполнении и дополнит любые блюда.