Этот рецепт часто называют достоянием опытных хозяек, ведь именно они знают, какая эта закрутка вкусная и универсальная – этот салат можно смаковать с хлебом, когда выпадет необходимость быстро перекусить. 24 Канал предлагает убедиться в совершенстве белоцерковского салата и воспользоваться рецептом с TikTok kudriava.food.
Как закрутить белоцерковский салат на зиму?
- Время: 1 час 10 минут
- Порций: 12 банок по 1 литру
Ингредиенты:
– 10 килограммов капусты;
– 3 килограмма сладкого перца;
– 2 килограмма моркови;
– 2 килограмма лука;
– 2 пучка петрушки;
– 600 граммов соли;
– 1 литр уксуса;
– 1 литр растительного масла.
Приготовление:
- Чистим и моем овощи.
- Далее надо воспользоваться кухонным комбайном: измельчить капусту, натереть морковь, а нарезать лук и перец.
- Петрушку мелко рубим.
- Соединяем все овощи, перемешиваем. Добавляем остальные ингредиенты и еще раз хорошо вымешиваем.
- Раскладываем салат по банкам, накрываем крышками и стерилизуем по 45 минут с момента закипания.
- Закручиваем банки, переворачиваем и укутываем до остывания.
- Храним в темном и прохладном месте.
Приятного аппетита!
