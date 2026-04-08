5 найкращих салатів на Великдень до 200 гривень: добірка з м'ясом, рибою та звісно яйцями

На великодньому столі салати рідко бувають "другорядними". Саме їх накладають першими, до них повертаються по кілька разів, а найвдаліші зникають ще до того, як доходить черга до десертів.

Перед святом зазвичай шукають не просто дешевші варіанти, а такі, щоб і смак не підвів, і вигляд був справді святковим. Цього року це особливо актуально, бо хочеться зібрати щедрий стіл без зайвих витрат.

Цікаво Салат на Великдень за 1 хвилину: цей рецепт точно стане у пригоді

Як приготувати салат в азійському стилі?

Час : 30 хвилин

Інгредієнти:

– 300 грамів смаженої свинини;

– 1 фіолетова цибулина;

– 150 грамів консервованої кукурудзи;

– 1 столова ложка кунжуту;

– пів пучка петрушки;

– 2–3 столові ложки гарячої олії;

– сіль до смаку;

– паприка до смаку;

– 1 помідор;

– 2 зубчики часнику;

– 2 столові ложки соєвого соусу;

– 1 чайна ложка гірчиці в зернах;

– свіжозмелений чорний перець до смаку;

– 1 солодкий червоний перець.

Приготування:

Свинину обсмажте на сильному вогні й перекладіть у миску без зайвої олії. Поки м’ясо ще гаряче, одразу посоліть його, додайте побільше свіжозмеленого чорного перцю та паприку. Солодкий червоний перець наріжте соломкою. Фіолетову цибулю наріжте пір’ям. Із помідора видаліть м’яку середину, а м’якоть також наріжте соломкою. Додайте консервовану кукурудзу. Кунжут попередньо обсмажте до золотистого кольору. Часник пропустіть через прес, петрушку дрібно наріжте. Для заправки з’єднайте соєвий соус і гірчицю в зернах. На часник влийте трохи гарячої олії. Після цього з’єднайте в мисці м’ясо, овочі, кукурудзу, кунжут, петрушку, часник із гарячою олією та заправку. Усе добре перемішайте й залиште салат настоятися щонайменше на 1 годину. За бажанням свинину можете замінити яловичиною або курячим філе.

Як приготувати салат з запеченої шинки?

Час : 30 хвилин

Інгредієнти:

– 200 грамів запеченої шинки;

– 150 грамів кукурудзи;

– 100 – 150 грамів корейської моркви;

– 50 грамів сухариків;

– 1 зубчик часнику;

– 2 – 3 столові ложки майонезу.

Приготування:

Запечену шинку наріжте соломкою. Додайте кукурудзу, корейську моркву, сухарики й трохи подрібненого часнику. Заправте салат майонезом і добре перемішайте.

Як приготувати салат з беконом та грибами?

Час : 30 хвилин

Інгредієнти:

– 100 грамів салатної зелені;

– 100 грамів копченого бекону;

– 250 грамів печериць;

– 120 грамів огірка;

– 1 столова ложка олії;

– 4 яйця;

– 1/3 пучка зеленої цибулі;

– 40 грамів бринзи;

– сіль до смаку;

– чорний свіжозмелений перець до смаку;

– 90 грамів натурального йогурту жирністю 3 %;

– 30 грамів майонезу;

– 1 чайна ложка меду;

– 1 чайна ложка гірчиці;

– 1 столова ложка яблучного оцту.

Приготування:

Копчений бекон, нарізаний тонкими смужками, підрум’яньте на сухій сковорідці або в аерогрилі до хрумкого стану. Печериці наріжте не надто дрібними шматочками й обсмажте на 1 столовій ложці олії на сильному вогні до рум’яності. Огірок почистьте та наріжте скибочками. Яйця відваріть круто, очистьте й розріжте кожне на 4 частини. Зелену цибулю дрібно посічіть, а бринзу розкришіть руками. Для заправки з’єднайте натуральний йогурт, майонез, мед, гірчицю та яблучний оцет, після чого добре перемішайте до однорідності. На тарілку викладіть салатну зелень, зверху розподіліть гриби, огірки та яйця. Полийте салат половиною заправки й трохи посоліть. Потім додайте бринзу та зелену цибулю, влийте решту заправки, а зверху посипте хрумким беконом, поламавши його руками. Наприкінці приправте салат свіжозмеленим чорним перцем.

Як приготувати салат з молодої капусти?

Час : 20 хвилин

Інгредієнти:

– 1/2 невеликого качана молодої капусти;

– 1 морквина;

– 5 – 6 редисок;

– 1 невеликий пучок зелені;

– 4 – 5 столових ложок грецького йогурту;

– 1 столова ложка майонезу;

– 1 чайна ложка діжонської гірчиці;

– 1 чайна ложка меду;

– 2 – 3 зубчики часнику;

– сік 1/2 лимона;

– сіль до смаку;

– перець до смаку.

Приготування:

Молоду капусту тонко нашинкуйте. Моркву натріть на тертці. Редиску наріжте кружечками або пів кружечками. Зелень дрібно посічіть. У великій мисці з’єднайте всі овочі. Окремо приготуйте соус: змішайте грецький йогурт, майонез, діжонську гірчицю, мед, подрібнений часник, лимонний сік і частину дрібно нарізаної зелені. Додайте сіль і перець до смаку, після чого добре перемішайте до однорідності. Заправте салат готовим соусом, ще раз перемішайте й залиште на 5–10 хвилин, щоб він настоявся.

Як зробити салат з копченим мʼясом?

Інгредієнти:

– 1 копчене куряче філе;

– 4 варені яйця;

– 2 – 3 помідори;

– 200 грамів маринованих грибів;

– 100 грамів твердого сиру;

– 4 скибочки тостового хліба;

– олія;

– сіль;

– паприка;

– майонез.

Приготування:

Копчене куряче філе, помідори та варені яйця наріжте кубиками. Твердий сир натріть на дрібній тертці. Окремо приготуйте сухарики: тостовий хліб наріжте кубиками, одразу додайте сіль, паприку та трохи олії, добре перемішайте, викладіть на деко, застелене пергаментом, і запікайте приблизно 10 хвилин за температури 200 градусів. На тарілку, у якій збиратимете салат, поставте кулінарне кільце й по черзі викладайте всі підготовлені інгредієнти, перемащуючи шари майонезом. Після цього поставте салат у холодильник на кілька годин, щоб він добре настоявся. Перед подачею посипте зверху сухариками.

Які рецепти варто спробувати?