Всі будуть від них в захваті: добірка салатів на Великдень, які зроблять свято бездоганним

Усе готове до святкування, залишилося додати останні штрихи. Вдалі салати – це саме те, що допоможе завершити картину великоднього столу.

Легкий та освіжаючий, або ж поживний та ситний – у цій добірці знайдеться салат на будь-який смак. Як урізноманітнити святковий стіл – розповідає 24 Канал.

До теми Недарма його назвали "Премія": рецепт особливого салату на Великдень

Салат з моцарелою та яйцем

Час: 15 хвилин

Порцій: 4

Інгредієнти:

– 200 грамів салату Айсберг;

– 6 яєць;

– 250 грамів моцарели;

– 70 грамів кукурудзи консервованої;

– 100 грамів червоного перцю;

– 70 грамів легкого майонезу;

– 100 грамів йогурту натурального 2%.

Приготування:

Зваріть яйця вкруту, остудіть та очистіть від шкаралупи. Овочі ретельно промийте, а з консервованої кукурудзи злийте рідину. Листя салату подрібніть руками на невеликі шматочки. Болгарський перець наріжте маленькими кубиками. Сир також поріжте кубиками, приблизно такого ж розміру, як перець. Яйця подрібніть ножем. Усі підготовлені інгредієнти з'єднайте в мисці. Заправте майонезом і йогуртом, додайте спеції до смаку і ретельно перемішайте.

Салат з булгуром і в'яленими помідорами

Час : 15 хвилин

: 15 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 125 грамів булгуру (пів склянки);

– 40 грамів петрушки (1 пучок);

– 50 грамів серу Фета;

– 50 грамів червоної цибулі;

– 120 грамів перцю червоного;

– 20 мілілітрів оливкової олії (2 столові ложки);

– 10 мілілітрів лимонного соку (1 столова ложка);

– 60 грамів помідорів в'ялених в олії (4 шт.)

Приготування:

Зваріть булгур у підсоленій воді до готовності, після чого дайте йому охолонути. Цибулю та солодкий перець наріжте дуже дрібно. В’ялені помідори поділіть на половинки й змішайте з булгуром. Додайте до страви дрібно посічену петрушку та нарізаний кубиками сир фета. Окремо змішайте лимонний сік з оливковою олією — отримаєте заправку. Полийте готову суміш заправкою, приправте сіллю та меленим перцем до смаку і добре перемішайте.

Салат з гранатом, куркою і сиром гауда

Час : 15 хвилин

: 15 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 75 грамів граната (половина граната, тільки зерна);

– 300 грамів курячих грудок без шкіри;

– 50 грамів салату;

– 40 грамів салату червоного кучерявого;

– 40 грамів зеленого салату;

– 70 грамів кукурудзи консервованої;

– 150 грамів сиру Гауда;

– 20 мілілітрів лимонного соку;

– 40 мілілітрів оливкової олії;

– 70 грамів пшеничного хліба (2 скибочки).

Приготування:

Куряче філе очистіть від прожилок та наріжте невеликими шматочками. Приправте сіллю, перцем або сумішшю спецій для курки, після чого обсмажте на сухій сковороді до рум’яної скоринки й повної готовності. Листя салату добре промийте, обсушіть і порвіть руками на дрібні частини. Покладіть у велику салатницю. З кукурудзи злийте рідину і додайте її до салату. Гранат розріжте навпіл, виберіть зерна й додайте до решти інгредієнтів. Жовтий твердий сир поріжте кубиками й також викладіть у миску. Підсушіть скибочки хліба в тостері або на сухій сковороді, наріжте кубиками — це будуть хрусткі грінки для салату. Додайте до страви обсмажену курку. Змішайте лимонний сік з сіллю, меленим перцем і оливковою олією — це буде заправка. Полийте нею салат перед подачею та добре перемішайте.

Він геніальний: смачний салат з копійчаних інгредієнтів.