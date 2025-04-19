Легкий та освіжаючий, або ж поживний та ситний – у цій добірці знайдеться салат на будь-який смак. Як урізноманітнити святковий стіл – розповідає 24 Канал.
До теми Недарма його назвали "Премія": рецепт особливого салату на Великдень
Салат з моцарелою та яйцем
- Час: 15 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 200 грамів салату Айсберг;
– 6 яєць;
– 250 грамів моцарели;
– 70 грамів кукурудзи консервованої;
– 100 грамів червоного перцю;
– 70 грамів легкого майонезу;
– 100 грамів йогурту натурального 2%.
Приготування:
- Зваріть яйця вкруту, остудіть та очистіть від шкаралупи.
- Овочі ретельно промийте, а з консервованої кукурудзи злийте рідину.
- Листя салату подрібніть руками на невеликі шматочки.
- Болгарський перець наріжте маленькими кубиками.
- Сир також поріжте кубиками, приблизно такого ж розміру, як перець.
- Яйця подрібніть ножем.
- Усі підготовлені інгредієнти з'єднайте в мисці. Заправте майонезом і йогуртом, додайте спеції до смаку і ретельно перемішайте.
Салат з булгуром і в'яленими помідорами
- Час: 15 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 125 грамів булгуру (пів склянки);
– 40 грамів петрушки (1 пучок);
– 50 грамів серу Фета;
– 50 грамів червоної цибулі;
– 120 грамів перцю червоного;
– 20 мілілітрів оливкової олії (2 столові ложки);
– 10 мілілітрів лимонного соку (1 столова ложка);
– 60 грамів помідорів в'ялених в олії (4 шт.)
Приготування:
- Зваріть булгур у підсоленій воді до готовності, після чого дайте йому охолонути.
- Цибулю та солодкий перець наріжте дуже дрібно. В’ялені помідори поділіть на половинки й змішайте з булгуром.
- Додайте до страви дрібно посічену петрушку та нарізаний кубиками сир фета.
- Окремо змішайте лимонний сік з оливковою олією — отримаєте заправку.
- Полийте готову суміш заправкою, приправте сіллю та меленим перцем до смаку і добре перемішайте.
Салат з гранатом, куркою і сиром гауда
- Час: 15 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 75 грамів граната (половина граната, тільки зерна);
– 300 грамів курячих грудок без шкіри;
– 50 грамів салату;
– 40 грамів салату червоного кучерявого;
– 40 грамів зеленого салату;
– 70 грамів кукурудзи консервованої;
– 150 грамів сиру Гауда;
– 20 мілілітрів лимонного соку;
– 40 мілілітрів оливкової олії;
– 70 грамів пшеничного хліба (2 скибочки).
Приготування:
- Куряче філе очистіть від прожилок та наріжте невеликими шматочками. Приправте сіллю, перцем або сумішшю спецій для курки, після чого обсмажте на сухій сковороді до рум’яної скоринки й повної готовності.
- Листя салату добре промийте, обсушіть і порвіть руками на дрібні частини. Покладіть у велику салатницю.
- З кукурудзи злийте рідину і додайте її до салату. Гранат розріжте навпіл, виберіть зерна й додайте до решти інгредієнтів.
- Жовтий твердий сир поріжте кубиками й також викладіть у миску.
- Підсушіть скибочки хліба в тостері або на сухій сковороді, наріжте кубиками — це будуть хрусткі грінки для салату.
- Додайте до страви обсмажену курку. Змішайте лимонний сік з сіллю, меленим перцем і оливковою олією — це буде заправка. Полийте нею салат перед подачею та добре перемішайте.
Він геніальний: смачний салат з копійчаних інгредієнтів.