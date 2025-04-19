Легкий и освежающий, или же питательный и сытный – в этой подборке найдется салат на любой вкус. Как разнообразить праздничный стол – рассказывает 24 Канал.
К теме Недаром его назвали "Премия": рецепт особого салата на Пасху: рецепт особого салата на Пасху
Салат с моцареллой и яйцом
- Время: 15 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 200 граммов салата Айсберг;
– 6 яиц;
– 250 граммов моцареллы;
– 70 граммов кукурузы консервированной;
– 100 граммов красного перца;
– 70 граммов легкого майонеза;
– 100 граммов йогурта натурального 2%.
Приготовление:
- Сварите яйца вкрутую, остудите и очистите от скорлупы.
- Овощи тщательно промойте, а с консервированной кукурузы слейте жидкость.
- Листья салата измельчите руками на небольшие кусочки.
- Болгарский перец нарежьте маленькими кубиками.
- Сыр также порежьте кубиками, примерно такого же размера, как перец.
- Яйца измельчите ножом.
- Все подготовленные ингредиенты соедините в миске. Заправьте майонезом и йогуртом, добавьте специи по вкусу и тщательно перемешайте.
Салат с булгуром и вялеными помидорами
- Время: 15 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 125 граммов булгура (полстакана);
– 40 граммов петрушки (1 пучок);
– 50 граммов серу Фета;
– 50 граммов красного лука;
– 120 граммов перца красного;
– 20 миллилитров оливкового масла (2 столовые ложки);
– 10 миллилитров лимонного сока (1 столовая ложка);
– 60 граммов помидоров вяленых в масле (4 шт.)
Приготовление:
- Сварите булгур в подсоленной воде до готовности, после чего дайте ему остыть.
- Лук и сладкий перец нарежьте очень мелко. Вяленые помидоры поделите на половинки и смешайте с булгуром.
- Добавьте к блюду мелко порубленную петрушку и нарезанный кубиками сыр фета.
- Отдельно смешайте лимонный сок с оливковым маслом - получите заправку.
- Полейте готовую смесь заправкой, приправьте солью и молотым перцем по вкусу и хорошо перемешайте.
Салат с гранатом, курицей и сыром гауда
- Время: 15 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 75 граммов граната (половина граната, только зерна);
– 300 граммов куриных грудок без кожи;
– 50 граммов салата;
– 40 граммов салата красного кудрявого;
– 40 граммов зеленого салата;
– 70 граммов кукурузы консервированной;
– 150 граммов сыра Гауда;
– 20 миллилитров лимонного сока;
– 40 миллилитров оливкового масла;
– 70 граммов пшеничного хлеба (2 ломтика).
Приготовление:
- Куриное филе очистите от прожилок и нарежьте небольшими кусочками. Приправьте солью, перцем или смесью специй для курицы, после чего обжарьте на сухой сковороде до румяной корочки и полной готовности.
- Листья салата хорошо промойте, обсушите и порвите руками на мелкие части. Положите в большую салатницу.
- С кукурузы слейте жидкость и добавьте ее к салату. Гранат разрежьте пополам, выберите зерна и добавьте к остальным ингредиентам.
- Желтый твердый сыр порежьте кубиками и также выложите в миску.
- Подсушите ломтики хлеба в тостере или на сухой сковороде, нарежьте кубиками - это будут хрустящие гренки для салата.
- Добавьте к блюду обжаренную курицу. Смешайте лимонный сок с солью, молотым перцем и оливковым маслом - это будет заправка. Полейте ею салат перед подачей и хорошо перемешайте.
Он гениальный: вкусный салат из копеечных ингредиентов.