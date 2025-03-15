Такий готували ще в давнину: великодній рулет з салом – традиція з неповторним смаком
М'ясні страви завжди були важливими атрибутами святкування Великодня. І є рецепти, які не втрачають актуальності вже кілька поколінь.
Цей рулет витримав перевірку досвідом поколінь, а отже, не просто заслуговує бути на вашому великодньому столі, а й має усі шанси стати улюбленцем рідних та гостей. Клопіт з ним може бути лише один – він дуже швидко зникає зі столу, передає 24 Канал з посиланням на "Пательня".
До теми Збережіть на Великдень: рецепт яєчного салату, яким захоплюються вже десятиліттями
Рецепт рулету з сала
- Час: 2 години
- Порцій: 12
Інгредієнти:
– 800 грамів свіжого сала;
– 100 грамів телятини;
– 1 морква;
– 2 зубчики часнику;
– 20 грамів солі;
– 5 грамів солі;
– 5 грамів суміші перців;
– 5 грамів сухого кропу;
– 2 лаврових листки;
– 5 чорних перців горошком;
– 3 горошини духмяного перцю.
Приготування:
- Промийте сало, посоліть і приправте сумішшю перців.
- На одній половині сала розкладіть дрібно нарізане м’ясо, зверху покладіть брусочки моркви і нарізаний часник. Посипте сушеним кропом.
- Акуратно скрутіть сало в рулет, щільно притискаючи. Прив'яжіть ниткою, щоб воно трималося разом.
- Покладіть готовий рулет у харчовий пакет. Помістіть у каструлю, залийте водою і додайте прянощі.
- Варіть на слабкому вогні протягом 1,5 години. Після цього вийміть, охолодіть і видаліть нитки.
- При подачі наріжте сало на тонкі скибочки.
Смачного!
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