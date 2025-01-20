Секрет німецьких господинь: що додати у фарш для котлет, щоб вони вийшли неперевершеними

Котлети – один з улюблених м'ясних додатків для будь-якого гарніру. В який би спосіб ми їх не готували, завжди хочеться отримати ніжну та соковиту страву.

Німецькі господині як ніхто знаються на м'ясних стравах, адже в них панує культ цього продукту. Аби котлети були особливо смачними та соковитими, вони додають в них смажений бекон та замочені у молоці сухарі. 24 Канал пропонує переконатися в дієвості такого підходу з рецептом ТСН.

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Рецепт німецьких котлет

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 4

Інгредієнти:

– 1 кілограм фаршу зі свинини та яловичини;

– 150 грамів бекону;

– 1 цибулина;

– 80 грамів панірувальних сухарів;

– 150 мілілітрів молока;

– 1 зубчик часнику;

– 1 пучок петрушки;

– сіль – до смаку;

– перець – до смаку;

– кмин – до смаку;

– олія – для смаження.

Приготування:

Залийте панірувальні сухарі молоком і залиште на кілька хвилин час. Наріжте бекон дрібними шматочками та обсмажте його на сковороді. Додайте до бекону дрібно нарізану цибулю і смажте кілька хвилин. Присипте кмином і зніміть із плити. Змішайте фарш із сухарями, роздавленим часником, сіллю та сумішшю бекону і цибулі. Додайте подрібнену зелень і ретельно перемішайте. Легенько відбийте м'ясо, накрийте плівкою і поставте в холодильник на 15 хвилин. Сформуйте котлети та обсмажте їх на розігрітій сковороді до золотистої скоринки, приблизно по чотири хвилини з кожного боку. Після цього вимкніть вогонь, накрийте кришкою та дайте настоятися ще 10 хвилин.

Смачного!

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