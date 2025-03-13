Смакує так само гарно, як і виглядає: сендвіч з куркою, яким хочеться почати ідеальний день

Хороший день повинен починатися з гарного сніданку. Але хто сказав, що він повинен бути складним?

Цей сендвіч – не просто можливість швидкого перекусу, а нагода влаштувати свято смаку та естетики. Після складання він матиме дуже апетитний вигляд, перед яким просто неможливо встояти, розповідає 24 Канал з посиланням на BBC Food. До речі Раніше їх готували усі: рецепт легендарних гарячих бутербродів з 90-х Рецепт сендвіча з куркою, беконом та моцарелою Час : 20 хвилин

: 20 хвилин Порцій: 2 Інгредієнти:

– 1 куряче філе;

– 1 столова ложка оливкової олії;

– 4 смужки бекону;

– 1 авокадо (крупно порізати);

– 1/2 дрібно нарізаної червоної цибулі;

– сік половини лимона;

– сіль, перець, спеції до смаку;

– 4 скибочки хліба;

– 2 столові ложки майонезу;

– 1 нарізана кулька моцарели;

– 2 нарізаних помідори. Приготування: Наріжте куряче філе та добре відбийте. Посипте меленим перцем. Розігрійте сковороду до гарячого стану, додайте трохи олії та викладіть курку. Обсмажуйте її по 2 – 3 хвилини з кожного боку до появи ніжного золотистого кольору. На іншій сковороді підсмажте бекон до хрумкої та золотистої скоринки. Тим часом підготуйте гуакамоле: авокадо помістіть у миску й розімніть виделкою. Додайте дрібно нарізану червону цибулю, сік лимона, подрібнений чилі, кмин, коріандр, сіль і свіжомелений чорний перець. Ретельно перемішайте. Щоб зібрати бутерброди, змастіть дві скибочки хліба майонезом. На ці шматочки викладіть обсмажений бекон, потім шматочки курки, а поверх них — скибочки моцарели. На інші дві скибочки хліба намажте гуакамоле. Додайте зверху нарізані помідори й закрийте бутерброди скибочками хліба з гуакамоле. Смачного! Навіть не треба вмикати міксер: смачні кекси за 10 хвилин.