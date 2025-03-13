Этот сэндвич – не просто возможность быстрого перекуса, а возможность устроить праздник вкуса и эстетики. После сборки он будет иметь очень аппетитный вид, перед которым просто невозможно устоять, рассказывает 24 Канал со ссылкой на BBC Food.
Кстати Раньше их готовили все: рецепт легендарных горячих бутербродов из 90-х
Рецепт сэндвича с курицей, беконом и моцареллой
- Время: 20 минут
- Порций: 2
Ингредиенты:
– 1 куриное филе;
– 1 столовая ложка оливкового масла;
– 4 полоски бекона;
– 1 авокадо (крупно порезать);
– 1/2 мелко нарезанного красного лука;
– сок половины лимона;
– соль, перец, специи по вкусу;
– 4 ломтика хлеба;
– 2 столовые ложки майонеза;
– 1 нарезанный шарик моцареллы;
– 2 нарезанных помидора.
Приготовление:
Нарежьте куриное филе и хорошо отбейте. Посыпьте молотым перцем. Разогрейте сковороду до горячего состояния, добавьте немного масла и выложите курицу. Обжаривайте ее по 2 – 3 минуты с каждой стороны до появления нежного золотистого цвета.
На другой сковороде поджарьте бекон до хрустящей и золотистой корочки.
Тем временем подготовьте гуакамоле: авокадо поместите в миску и разомните вилкой. Добавьте мелко нарезанный красный лук, сок лимона, измельченный чили, тмин, кориандр, соль и свежемолотый черный перец. Тщательно перемешайте.
Чтобы собрать бутерброды, смажьте два ломтика хлеба майонезом. На эти кусочки выложите обжаренный бекон, затем кусочки курицы, а поверх них – ломтики моцареллы. На другие два ломтика хлеба намажьте гуакамоле. Добавьте сверху нарезанные помидоры и закройте бутерброды ломтиками хлеба с гуакамоле.
Приятного аппетита!
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