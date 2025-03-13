Этот сэндвич – не просто возможность быстрого перекуса, а возможность устроить праздник вкуса и эстетики. После сборки он будет иметь очень аппетитный вид, перед которым просто невозможно устоять, рассказывает 24 Канал со ссылкой на BBC Food.

Кстати Раньше их готовили все: рецепт легендарных горячих бутербродов из 90-х

Рецепт сэндвича с курицей, беконом и моцареллой

Время : 20 минут

: 20 минут Порций: 2

Ингредиенты:

– 1 куриное филе;

– 1 столовая ложка оливкового масла;

– 4 полоски бекона;

– 1 авокадо (крупно порезать);

– 1/2 мелко нарезанного красного лука;

– сок половины лимона;

– соль, перец, специи по вкусу;

– 4 ломтика хлеба;

– 2 столовые ложки майонеза;

– 1 нарезанный шарик моцареллы;

– 2 нарезанных помидора.

Приготовление:

Нарежьте куриное филе и хорошо отбейте. Посыпьте молотым перцем. Разогрейте сковороду до горячего состояния, добавьте немного масла и выложите курицу. Обжаривайте ее по 2 – 3 минуты с каждой стороны до появления нежного золотистого цвета. На другой сковороде поджарьте бекон до хрустящей и золотистой корочки. Тем временем подготовьте гуакамоле: авокадо поместите в миску и разомните вилкой. Добавьте мелко нарезанный красный лук, сок лимона, измельченный чили, тмин, кориандр, соль и свежемолотый черный перец. Тщательно перемешайте. Чтобы собрать бутерброды, смажьте два ломтика хлеба майонезом. На эти кусочки выложите обжаренный бекон, затем кусочки курицы, а поверх них – ломтики моцареллы. На другие два ломтика хлеба намажьте гуакамоле. Добавьте сверху нарезанные помидоры и закройте бутерброды ломтиками хлеба с гуакамоле.

Приятного аппетита!

Даже не надо включать миксер: вкусные кексы за 10 минут.