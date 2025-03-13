Цей сендвіч – не просто можливість швидкого перекусу, а нагода влаштувати свято смаку та естетики. Після складання він матиме дуже апетитний вигляд, перед яким просто неможливо встояти, розповідає 24 Канал з посиланням на BBC Food.
До речі Раніше їх готували усі: рецепт легендарних гарячих бутербродів з 90-х
Рецепт сендвіча з куркою, беконом та моцарелою
- Час: 20 хвилин
- Порцій: 2
Інгредієнти:
– 1 куряче філе;
– 1 столова ложка оливкової олії;
– 4 смужки бекону;
– 1 авокадо (крупно порізати);
– 1/2 дрібно нарізаної червоної цибулі;
– сік половини лимона;
– сіль, перець, спеції до смаку;
– 4 скибочки хліба;
– 2 столові ложки майонезу;
– 1 нарізана кулька моцарели;
– 2 нарізаних помідори.
Приготування:
Наріжте куряче філе та добре відбийте. Посипте меленим перцем. Розігрійте сковороду до гарячого стану, додайте трохи олії та викладіть курку. Обсмажуйте її по 2 – 3 хвилини з кожного боку до появи ніжного золотистого кольору.
На іншій сковороді підсмажте бекон до хрумкої та золотистої скоринки.
Тим часом підготуйте гуакамоле: авокадо помістіть у миску й розімніть виделкою. Додайте дрібно нарізану червону цибулю, сік лимона, подрібнений чилі, кмин, коріандр, сіль і свіжомелений чорний перець. Ретельно перемішайте.
Щоб зібрати бутерброди, змастіть дві скибочки хліба майонезом. На ці шматочки викладіть обсмажений бекон, потім шматочки курки, а поверх них — скибочки моцарели. На інші дві скибочки хліба намажте гуакамоле. Додайте зверху нарізані помідори й закрийте бутерброди скибочками хліба з гуакамоле.
Смачного!
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