Легко, гарно і надзвичайно смачно: сендвіч "месьє Крок" – ідеальний початок неділі

Цей відомий сендвіч ви можете приготувати з того, що є в холодильнику. Лише кілька простих маніпуляцій – і на вашому столі буде неперевершений сніданок.

Сендвіч, в якому поєднуються смажені яйця, шинка та сир просто не може залишити байдужим нікого. Для його приготування не треба зусиль, тож це ідеальний вибір для недільного ранку. 24 Канал пропонує приготувати його за рецептом BBC Food. До теми Всі будуть ситі та задоволені: піца-бутерброди для вихідних на всю сім'ю Сендвіч "месьє Крок" Час : 20 хвилин

: 20 хвилин Порцій: 2 Інгредієнти:

– 200 мілілітрів молока:

– 20 грамів борошна;

– 20 грамів вершкового масла;

– сіль і перець до смаку;

– 4 скибочки білого хліба;

– 1 столова ложка діжонської гірчиці;

– 4 скибочки різаної шинки;

– 4 скибочки сиру;

– 80 грамів тертого чеддера. Приготування: Налийте молоко в каструлю, додайте борошно і масло, потім повільно доведіть до кипіння, безперервно збиваючи, до отримання густого, гладкого і блискучого соусу. Зменшіть вогонь і тушкуйте 3 – 5 хвилин, періодично помішуючи, поки борошно не розвариться. Зніміть з вогню, посоліть та поперчіть. Розігрійте гриль до високої температури, а духовку – до 220 градусів. Викладіть хліб на деко та підсмажте одну сторону під грилем до золотистого кольору. Переверніть хліб і змастіть кожну скибочку тонким шаром гірчиці, а потім шаром білого соусу. Покрийте соус скибочкою сиру і скибочкою шинки. Скласти скибочки на два бутерброди, потім змастити зверху тонким шаром білого соусу та посипати тертим чеддером. Випікайте в духовці 10 – 15 хвилин до золотистого кольору. Смачного! Це дуже смачно: як зробити смажені пельмені з сиром.