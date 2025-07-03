Пишна і ароматна: ця шарлотка стане улюбленим десертом до чаю в сезон

Шарлотку "Сонечко" називають найшвидшим рецептом абрикосового пирога з усіх. Господині можуть створити напрочуд смачний та ніжний за текстурою пиріг з мінімальними зусиллями та витратами енергії.

У десерті гармонійно поєднуються солодкий бісквіт і легка кислинка стиглих фруктів. Рецептом шарлотки з абрикосами ділиться 24 Канал з посиланням на Shuba. Читайте також Найкраще кулінарне поєднання: пухкий сезонний пиріг з вишнею та шоколадом Шарлотка з абрикосами Час: 40 хвилин

40 хвилин Порції: 5 Інгредієнти:

– 1 склянка борошна;

– 4 яйця;

– 0,7 склянки цукру;

– 12 абрикос. Приготування: Помийте абрикоси, обсушіть, розріжте навпіл та видаліть кісточки.

Розігрійте духовку до 190 градусів. Підготуйте форму і застеліть її пергаментом.

Розбийте яйця в посудину і збийте міксером 3 хвилини. Поступово додайте цукор і збивайте міксером ще 10 хвилин, поки маса не побіліє й не стане пишною. Додайте борошно і перемішайте лопаткою до однорідності.

Перелийте тісто у форму. Викладіть зверху абрикоси, злегка втисніть їх у тісто. Випікайте 20 – 25 хвилин до золотистої скоринки. Зверху можете присипати шарлотку цукровою пудрою. Готово! Сподобався рецепт? Тоді приготуйте і десерт "Павлова" зі свіжими ягодами.