29 травня, 14:11
Найсмачніша шарлотка з 5 інгредієнтів на швидку руку: простий рецепт випічки
Основні тези
- Рецепт шарлотки містить всього 5 інгредієнтів, а результат – неймовірний.
- Вам знадобиться 1 година часу і десерт до чаю готовий.
З приходом літа з'являється безліч чудової яблучної випічки. Серед цих ласощів – шарлотка. Надзвичайно простий, але смачний пиріг, який продовжує підкорювати серця любителів десертів.
Приготувати цю випічку можна всього з 5 інгредієнтів. Рецептом найпростішою шарлотки ділиться 24 Канал з посиланням на Woman24.
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Шарлотка з 5 інгредієнтів
- Час: 1 година
- Порції: 6 – 8
Інгредієнти:
– яблука;
– 3 яйця;
– 120 грамів борошна;
– 150 грамів цукру;
– 1 чайна ложка розпушувача;
– ванілін, цедра лимона чи апельсина – за бажанням.
Приготування:
- Яйця збийте міксером. Додайте цукор та збийте до пишної маси. Тепер просіяне борошно і розпушувач. За бажанням додайте ванілін та цедра.
- Яблука очистьте від шкірки та наріжте скибками. У форму викладіть пергаментний папір. Тепер яблука і залийте тістом.
- Випікайте при температурі 180 градусів протягом 40 – 50 хвилин. Готову шарлотку посипте цукровою пудрою.
Смачного!
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