Найсмачніша шарлотка з 5 інгредієнтів на швидку руку: простий рецепт випічки

З приходом літа з'являється безліч чудової яблучної випічки. Серед цих ласощів – шарлотка. Надзвичайно простий, але смачний пиріг, який продовжує підкорювати серця любителів десертів.

Приготувати цю випічку можна всього з 5 інгредієнтів. Рецептом найпростішою шарлотки ділиться 24 Канал з посиланням на Woman24. Читайте також Карамельний попкорн, як в кінотеатрі, тільки краще: простий рецепт Шарлотка з 5 інгредієнтів Час: 1 година

1 година Порції: 6 – 8 Інгредієнти:

– яблука;

– 3 яйця;

– 120 грамів борошна;

– 150 грамів цукру;

– 1 чайна ложка розпушувача;

– ванілін, цедра лимона чи апельсина – за бажанням. Приготування: Яйця збийте міксером. Додайте цукор та збийте до пишної маси. Тепер просіяне борошно і розпушувач. За бажанням додайте ванілін та цедра.

Яблука очистьте від шкірки та наріжте скибками. У форму викладіть пергаментний папір. Тепер яблука і залийте тістом.

Випікайте при температурі 180 градусів протягом 40 – 50 хвилин. Готову шарлотку посипте цукровою пудрою. Смачного! Сподобався рецепт? Тоді спечіть і ніжну сирну запіканку.