Ви зробите її швидше, аніж сходите у магазин: найлегший рецепт ароматної шарлотки

Шарлотка – один з найлегших видів випічки, і її полюбляють абсолютно усі. Потрібно лише кілька інгредієнтів, щоб подати до чаю ароматний смаколик.

Ця шарлотка стане вашим рятівником на всі випадки життя. Щось смачненьке на будні або солодке до чаю чи кави, коли приходять гості – вона буде доречною у будь-якій ситуації, розповідає 24 Канал. До речі Це просто фантастика: пиріг "Стаканник" – легко готувати та всі його обожнюють Рецепт шарлотки з фруктами Час : 45 хвилин

: 45 хвилин Порцій: 6 Інгредієнти:

– 4 яйця;

– 1 стакан цукру;

– 1 стакан борошна;

– 500 грамів очищених фруктів;

– дрібка солі. Приготування: Яйця кімнатної температури збийте з цукром на максимальній швидкості міксера до утворення світлої, об’ємної маси. Додайте дрібку солі для підкреслення смаку, а потім поступово введіть просіяне борошно. Перемішуйте в одному напрямку, обережно, щоб зберегти пухку текстуру тіста. Нарізані фрукти акуратно введіть у тісто, стараючись не порушити його легкість. Отриману масу перелийте у форму для випічки змащену рослинною олією, краще круглу. Випікайте в попередньо розігрітій до 200 градусів духовці до повної готовності. Час випікання може варіюватися залежно від розміру форми та кількості тіста, але в середньому займає близько 35 хвилин. Смачного! Правила дуже суворі: що їдять кардинали під час виборів Папи.