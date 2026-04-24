Ніжнішої шарлотки ви не їли: робимо смаколик на згущеному молоці

Ніжна шарлотка доречна всюди та завжди. А рецепт зі згущеним молоком може подарувати вам нові враження від буденного смаколика.

Достатньо одного інгредієнта, аби звична шарлотка стала в рази смачнішою. Згущене молоко додасть тісту не лише ніжності, а й надасть характерного карамельного відтінку, розповідає портал Smaker.

Як приготувати шарлотку на згущенці?

Час : 45 хвилин

: 45 хвилин Порцій: 6

Інгредієнти:

– 120 грамів борошна;

– 200 грамів вареного згущеного молока;

– 3 яйця;

– 60 грамів цукру;

– 2 чайні ложки розпушувача;

– 1 грам солі;

– 60 мілілітрів соняшникової олії;

– 300 грамів яблук;

– 50 грамів родзинок.

Цей пиріг обожнюю усі / Фото Pixabay

Вигравайте набори соусів, сумки, сашети та інші подарунки на 24 Каналі. Долучитися до розіграшу дуже просто: у рубриці Смачно 24 знайдіть 5 клікабельних баночок соусу. Система надішле автоматичне сповіщення, і ви – у грі. Розіграші відбуваються щобудня, а фінальний приз – мультипіч Tefal – можна виграти 6 травня.

Приготування:

Яйця збийте з цукром і дрібкою солі до утворення пишної піни, після чого влийте олію та ще раз ретельно перемішайте вінчиком. Додайте згущене молоко, а потім поступово всипте просіяне з розпушувачем борошно, замішуючи тісто, що за консистенцією нагадує густу сметану. У готову масу покладіть очищені й нарізані кубиками яблука та промиті родзинки, обережно перемішавши все лопаткою. Перелийте тісто у форму, дно якої застелене пергаментом, і випікайте в розігрітій до 180 градусів духовці близько 35 – 40 хвилин. Готовність перевірте сухою зубочисткою — пиріг має пружинити при натисканні. Залиште шарлотку охолонути прямо у формі, після чого вийміть її та за бажанням прикрасьте цукровою пудрою чи корицею.

Як не зіпсувати бісквіт?

Для ідеального бісквіта використовуйте інгредієнти однакової кімнатної температури та збивайте яйця з цукром до стійкої, щільної піни. Борошно додавайте частинами, обережно перемішуючи масу лопаткою знизу вгору, щоб не зруйнувати повітряні бульбашки, які відповідають за пишність, підказує портал Pysznosci.

Ніколи не відкривайте духовку протягом перших 20 – 25 хвилин випікання, інакше через перепад температур бісквіт миттєво осяде. Готовій основі дайте охолонути у формі, а перед нарізанням витримайте її кілька годин – це допоможе структурі стабілізуватися і не кришитися.

