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14 червня, 23:45
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Делікатес, який доступний кожному: соковитий шашлик з телячої печінки та сала

Лілія Імбіровська-Сиваківська
Основні тези
  • Шашлик з телячої печінки та сала смакує не гірше за "мʼясний" оригінал.
  • Ця страва з субпродуктів може додати нового настрою для вашого пікніка. 

Шашлик – це завжди гарна ідея, але одноманітність здатна позбавити емоцій навіть улюблені моменти. В такому випадку можна трішки поекспериментувати, не жертвуючи улюбленим смаком.

Шашлик можна приготувати не лише з мʼяса, а й улюблених субпродуктів – печінки та сала. Не переживайте – всі завжди залишаються задоволені результатом. 24 Канал пропонує відтворити рецепт з інстаграму kuskus.tv

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Рецепт шашлику з печінки та сала 

  • Час: 30 хвилин + маринування
  • Порцій: 4 

Інгредієнти
– 1 кілограм яловичої печінки;
– 400 грамів сала;
– 3 – 4 гілки кінзи або петрушки;
– олія;
– фольга;
– сіль та перець до смаку. 

Приготування

  1. Печінку зачистіть від плівки та поріжте на порційні шматочки.

  2. Приправте сіллю, меленим перцем і додайте трохи олії — залиште маринуватися.

  3. Сало наріжте кубиками приблизно такого ж розміру, як і печінка.

  4. Нанизуйте шматочки печінки та сала по черзі на шампури.

  5. Смажте на мангалі до утворення апетитної скоринки. Зніміть з вогню й загорніть у фольгу, щоб зберегти соковитість.

  6. Подрібніть петрушку або кінзу та посипте зверху на гарячий шашлик перед подачею.

Смачного!

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