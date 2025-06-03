Перший раз ви запамʼятаєте назавжди: шашлик зі скумбрії, який готують частіше за мʼясо

Соковитий шашлик – це задоволення, перед яким просто неможливо встояти. Однак улюблена страва зі скумбрії подарує вам дійсно незабутній досвід.

Скумбрія на вогні виходить ніжною, соковитою та неймовірно апетитною. Можете не розраховувати, що страва довго залишатиметься на столі. 24 Канал пропонує скористатися рецептом, яким поділилася суперфіналістка "МастерШеф" Ольга Рябенко у своєму інстаграмі.

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Рецепт шашлику зі скумбрії

Час : 20 хвилин + маринування

: 20 хвилин + маринування Порцій: 3

Інгредієнти:

– 3 скумбрії;

– 1 цибуля;

– 50 мілілітрів соєвого соусу;

– 60 мілілітрів олії з травами;

– 1 чайна ложка паприки;

– сіль та перець до смаку.

Приготування:

Рибу необхідно очистити від внутрішностей, відрізати голову та хвіст, після чого добре промити під холодною водою. Потім нарізати порційними шматками завтовшки близько 3 – 4 сантиметри. До підготовленої риби додайте порізану кільцями цибулю, улюблені приправи та запашну олію з травами. Усе ретельно перемішайте й залиште маринуватись приблизно на годину. Після маринування нанизайте шматки скумбрії на шампури та смажте на вогні з обох боків по 8 – 10 хвилин, до рум’яної скоринки.

Смачного!

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