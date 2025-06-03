Скумбрия на огне получается нежной, сочной и невероятно аппетитной. Можете не рассчитывать, что блюдо долго будет оставаться на столе. 24 Канал предлагает воспользоваться рецептом, которым поделилась суперфиналистка "МастерШеф" Ольга Рябенко в своем инстаграме.

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Рецепт шашлыка из скумбрии

Время : 20 минут + маринование

: 20 минут + маринование Порций: 3

Ингредиенты:

– 3 скумбрии;

– 1 лук;

– 50 миллилитров соевого соуса;

– 60 миллилитров масла с травами;

– 1 чайная ложка паприки;

– соль и перец по вкусу.

Приготовление:

Рыбу необходимо очистить от внутренностей, отрезать голову и хвост, после чего хорошо промыть под холодной водой. Затем нарезать порционными кусками толщиной около 3 – 4 сантиметра. К подготовленной рыбе добавьте порезанный кольцами лук, любимые приправы и душистое масло с травами. Все тщательно перемешайте и оставьте мариноваться примерно на час. После маринования нанижите куски скумбрии на шампуры и жарьте на огне с обеих сторон по 8 – 10 минут, до румяной корочки.

Приятного аппетита!

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