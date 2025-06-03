Скумбрія на вогні виходить ніжною, соковитою та неймовірно апетитною. Можете не розраховувати, що страва довго залишатиметься на столі. 24 Канал пропонує скористатися рецептом, яким поділилася суперфіналістка "МастерШеф" Ольга Рябенко у своєму інстаграмі.

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Рецепт шашлику зі скумбрії

Час : 20 хвилин + маринування

: 20 хвилин + маринування Порцій: 3

Інгредієнти:

– 3 скумбрії;

– 1 цибуля;

– 50 мілілітрів соєвого соусу;

– 60 мілілітрів олії з травами;

– 1 чайна ложка паприки;

– сіль та перець до смаку.

Приготування:

Рибу необхідно очистити від внутрішностей, відрізати голову та хвіст, після чого добре промити під холодною водою. Потім нарізати порційними шматками завтовшки близько 3 – 4 сантиметри. До підготовленої риби додайте порізану кільцями цибулю, улюблені приправи та запашну олію з травами. Усе ретельно перемішайте й залиште маринуватись приблизно на годину. Після маринування нанизайте шматки скумбрії на шампури та смажте на вогні з обох боків по 8 – 10 хвилин, до рум’яної скоринки.

Смачного!

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