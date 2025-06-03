Скумбрія на вогні виходить ніжною, соковитою та неймовірно апетитною. Можете не розраховувати, що страва довго залишатиметься на столі. 24 Канал пропонує скористатися рецептом, яким поділилася суперфіналістка "МастерШеф" Ольга Рябенко у своєму інстаграмі.
Читайте також Кілька хвилин – і сита вся сімʼя: готуємо неймовірно пишний омлет з ковбасою на молоці
Рецепт шашлику зі скумбрії
- Час: 20 хвилин + маринування
- Порцій: 3
Інгредієнти:
– 3 скумбрії;
– 1 цибуля;
– 50 мілілітрів соєвого соусу;
– 60 мілілітрів олії з травами;
– 1 чайна ложка паприки;
– сіль та перець до смаку.
Приготування:
Рибу необхідно очистити від внутрішностей, відрізати голову та хвіст, після чого добре промити під холодною водою. Потім нарізати порційними шматками завтовшки близько 3 – 4 сантиметри.
До підготовленої риби додайте порізану кільцями цибулю, улюблені приправи та запашну олію з травами.
Усе ретельно перемішайте й залиште маринуватись приблизно на годину.
Після маринування нанизайте шматки скумбрії на шампури та смажте на вогні з обох боків по 8 – 10 хвилин, до рум’яної скоринки.
Смачного!
Смакує завжди і усім: рецепт легендарного колись "дачного" супу.