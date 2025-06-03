Цей суп знають усі, кому доводилося проводити час на дачі. Він не тільки наситить, а й подарує таку бажану прохолоду у спекотну погоду. Потрібно лише кілька хвилин, щоб відчути його смак та пережити справжнє блаженство, розповідає 24 Канал з посиланням на "Добрі новини".

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Рецепт освіжаючого супу з огірків

Час : 10 хвилин

: 10 хвилин Порцій: 2

Інгредієнти:

– 3 свіжих огірки;

– 1 склянка натурального йогурту або кефіру;

– зубчик часнику;

– лимонний сік;

– сіль та перець до смаку;

– кріп або мʼята за бажанням.

Приготування:

Спочатку підготуйте свіжі огірки: їх можна натерти на великій тертці або подрібнити за допомогою блендера до стану пюре. Потім додайте натуральний йогурт, подрібнений часник, сік лимона, улюблені приправи та трохи солі. Ретельно перемішайте або збийте суміш до однорідної консистенції. Суп має вийти ніжним, із приємною кислинкою. Перед подачею обов’язково поставте його в холодильник щонайменше на 20 хвилин, щоб страва охолола та настоялась. Якщо ж часу немає, то використайте попередньо охолоджений йогурт.

Смачного!

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