Этот суп знают все, кому приходилось проводить время на даче. Он не только насытит, но и подарит такую желанную прохладу в жаркую погоду. Нужно всего несколько минут, чтобы почувствовать его вкус и пережить настоящее блаженство, рассказывает 24 Канал со ссылкой на "Добрые новости".
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Рецепт освежающего супа из огурцов
- Время: 10 минут
- Порций: 2
Ингредиенты:
– 3 свежих огурца;
– 1 стакан натурального йогурта или кефира;
– зубчик чеснока;
– лимонный сок;
– соль и перец по вкусу;
– укроп или мята по желанию.
Приготовление:
Сначала подготовьте свежие огурцы: их можно натереть на крупной терке или измельчить с помощью блендера до состояния пюре.
Затем добавьте натуральный йогурт, измельченный чеснок, сок лимона, любимые приправы и немного соли.
Тщательно перемешайте или взбейте смесь до однородной консистенции.
Суп должен получиться нежным, с приятной кислинкой. Перед подачей обязательно поставьте его в холодильник минимум на 20 минут, чтобы блюдо остыло и настоялось. Если времени нет, то используйте предварительно охлажденный йогурт.
Приятного аппетита!
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