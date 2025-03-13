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Новини Смачно Кулінарні секрети "П'яні вироби": для чого додавати в тісто горілку 
13 березня, 17:30
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"П'яні вироби": для чого додавати в тісто горілку 

Марта Касіянчук
Основні тези
  • Додавання горілки до тіста покращує текстуру випічки, роблячи її пухкішою і повітрянішою.
  • Горілка сприяє швидшому підйому тіста і довшій свіжості випічки, а також робить хрусткі вироби ще більш хрусткими.

Досвідчені пекарі знають про переваги додавання горілки в рецепти тіста. Ця добавка не тільки підсилює смак, але й сприяє створенню чудової текстури, в результаті чого випічка дійсно виходить на новий рівень.

Повірте, різницю ви помітите відразу. Тож, навіщо в тісто додають горілку розповідає 24 Канал з посиланням на @kuskus.tv.

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Навіщо насправді в тісто додають горілку

Додавання горілки до тіста – це запорука для отримання смачної та пишної випічки. 

А ви знали, що алкоголь дійсно зробить вашу випічку ще смачнішою. Бо, наприклад, горілка є ефективним розпушувачем,
– кажуть експерти.

Одна ложка цього продукту на один кілограм тіста значно покращить текстуру вашого дріжджового тіста, в результаті чого воно стане помітно пухкішим і повітрянішим.

Ось ще декілька причин додати в тісто горілку:

  • хрустка випічка (наприклад, хмиз або чебуреки) вийдуть більш хрусткими;
  • тісто, в якому міститься горілка, підніметься швидше і краще;
  • випічка не буде сохнути й черствіти довше.

Кулінари радять для солодкої випічки використовувати ром або коньяк, а для солоної – просту горілку.

А ви знаєте:  чи треба просіювати борошно для млинців.