Президентське меню: яка улюблена страва в Дональда Трампа

Дональд Трамп повернеться до Білого дому на другий термін вже за декілька днів. Відомий своєю епатажною поведінкою, політик також виділяється й тим, що надає перевагу традиційній американській кухні, часто обираючи прості та звичні страви.

24 Канал сьогодні розповідає про кулінарні вподобання Трампа. Хтозна, можливо, улюблена страва президента збігається і з вашою.

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Яка улюблена страва в Трампа

У розповідях про свої кулінарні вподобання президент виявляє прихильність до популярних продуктів фастфуду: гамбургери, картопля фрі, смажена курка та піца.

Але його улюбленою стравою є яєчня з беконом. При цьому страва повинна бути приготовлена правильно – яйця зварені некруто, а бекон – середнього прожарення.

Моя улюблена страва – яєчня з беконом. Бекон середнього ступеня прожарювання, а яйця некруто,

– каже політик.

Також президент висловлює пристрасть до популярного напою Coca-Cola, стейків з кетчупом і цукерок.

Цікаво, що різні джерела вказують на те, що Дональд Трамп утримується як від кави, так і від чаю. Крім того, є заяви про те, що взагалі протягом дня він споживає мінімальну кількість їжі.

До слова, можете приготувати корисні овочеві нагетси з курячим фаршем.