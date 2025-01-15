Президентське меню: яка улюблена страва в Дональда Трампа
- Дональд Трамп віддає перевагу традиційній американській кухні, обираючи фастфуд.
- Але його улюбленою стравою є яєчня з беконом, де яйця зварені некруто, а бекон середнього прожарювання.
Дональд Трамп повернеться до Білого дому на другий термін вже за декілька днів. Відомий своєю епатажною поведінкою, політик також виділяється й тим, що надає перевагу традиційній американській кухні, часто обираючи прості та звичні страви.
24 Канал сьогодні розповідає про кулінарні вподобання Трампа. Хтозна, можливо, улюблена страва президента збігається і з вашою.
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Яка улюблена страва в Трампа
У розповідях про свої кулінарні вподобання президент виявляє прихильність до популярних продуктів фастфуду: гамбургери, картопля фрі, смажена курка та піца.
Але його улюбленою стравою є яєчня з беконом. При цьому страва повинна бути приготовлена правильно – яйця зварені некруто, а бекон – середнього прожарення.
Моя улюблена страва – яєчня з беконом. Бекон середнього ступеня прожарювання, а яйця некруто,
– каже політик.
Також президент висловлює пристрасть до популярного напою Coca-Cola, стейків з кетчупом і цукерок.
Цікаво, що різні джерела вказують на те, що Дональд Трамп утримується як від кави, так і від чаю. Крім того, є заяви про те, що взагалі протягом дня він споживає мінімальну кількість їжі.
До слова, можете приготувати корисні овочеві нагетси з курячим фаршем.