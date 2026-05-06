Такого раціону від короля не чекають: що Чарльз III їсть у звичайний день

6 травня минає річниця коронації Чарльза III – церемонії, яка у 2023 році відбулася у Вестмінстерському абатстві. Ця подія стала першою британською коронацією майже за 70 років. Офіційною стравою святкувань тоді був коронаційний кіш зі шпинатом, бобами й естрагоном, але щоденні харчові звички короля значно простіші.

За великою церемонією, каретами й королівським протоколом стоїть людина, яка на сніданок обирає не складний ресторанний сет, а просто мюслі. Що король Чарльз любить їсти на сніданок, чому його обід сьогодні зводиться до половини авокадо і як приготувати вдома сніданок у королівському стилі – читайте у матеріалі 24 Каналу.

Що на сніданок у короля?

За словами колишнього королівського кухаря Мервіна Вічерлі, одним із ранкових фаворитів Чарльза є гранола.

Він зазначав, що король дуже, дуже любить хороший сніданок, всі фруктові компоти та подібні речі, мюслі,

– поділився шеф пише The Sun.

Такий вибір добре пояснює його прихильність до простих страв із якісних продуктів, Окреме місце в раціоні короля займають яйця. У 2020 році Кларенс-хаус навіть поділився одним із його улюблених рецептів для бранчу – запеченими яйцями з сиром. У ній поєднуються яйця, сир, зелень і кілька додаткових інгредієнтів, які легко знайти на звичайній кухні.

Все про улюблені страви короля / Фото з соціальних мереж королівської сім'ї

Разом із королевою Каміллою Чарльз також захоплюється садівництвом, тому на їхньому столі часто з’являються продукти з власної ферми.

Як приготувати домашню ?

Час : 30 хвилин

Порцій: 4

Інгредієнти:

– 2 склянки вівсяних пластівців;

– 1 склянка горіхів і насіння до смаку;

– 2/3 склянки сухофруктів;

– 25–50 грамів цукру;

– 0,5 чайної ложки солі;

– 50–100 грамів меду;

– 3 столові ложки олії без запаху;

– 1 столова ложка води.

Приготування:

Вівсяні пластівці змішайте з цукром, сіллю, горіхами та насінням. Окремо з’єднайте мед, воду й олію, поставте на невеликий вогонь і прогрійте до повного розчинення та однорідної консистенції. Влийте теплу медову суміш до сухих інгредієнтів і ретельно перемішайте, щоб пластівці, горіхи та насіння рівномірно вкрилися сиропом. Деко застеліть пергаментом або силіконовим килимком, викладіть гранолу тонким шаром і розрівняйте. Духовку розігрійте до 140 градусів. Запікайте гранолу приблизно 30 хвилин, перемішуючи кожні 10 хвилин, щоб вона рівномірно підсушилася й не підгоріла. За 10 хвилин до кінця приготування додайте сухофрукти, знову перемішайте й поверніть деко в духовку. Готова гранола спершу буде м’якою – це нормально. Після охолодження вона стане хрусткою. Зберігайте її у сухій банці або контейнері з кришкою.

Що їсть Чарльз ІІІ на обід?

Король Чарльз багато років майже не робив паузи на обід. У його звичному розпорядку цей прийом їжі фактично був відсутній: день будувався навколо сніданку, вечері, офіційних зустрічей і роботи, а не повноцінної обідньої перерви.

Згодом ця звичка змінилася. Тепер у середині дня Чарльз усе ж з’їдає невеликий перекус – половину авокадо. Повноцінним обідом це назвати складно, але саме такий варіант став компромісом між його давньою звичкою не обідати і новим режимом.

З деяким небажанням він тепер щось їсть на обід – фактично перекус. Тепер він з’їдає половину авокадо, щоб підтримувати себе протягом дня. Це важливо, особливо якщо у вас є хвороба,

– розповідає Mirror інсайдер.

Цікаво, що авокадо король, за повідомленнями медіа, їсть не у вигляді модного тосту, а просто як окремий продукт. Це добре вписується в його загальний підхід до їжі: без складної подачі, без зайвих соусів і без перевантаження страви додатковими інгредієнтами.

