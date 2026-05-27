Не ставте до шашлику нудну нарізку: ці салати врятують стіл для барбекю

Коли на мангалі вже смажиться м’ясо, найважче – придумати не гарнір, а нормальний свіжий салат. Бо звичайні овочеві нарізки швидко набридають, а майонезні салати на спеці хочеться бачити дедалі менше.

Такі варіанти добре рятують стіл для барбекю. Один салат виходить більш ситним і пряним – із куркою, фетою та соусом у банці. Інший – дуже простий, хрусткий і свіжий, із молодих овочів та насіння, пише Cookpad.

Як приготувати салат з насінням льону?

: 25 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 4 свіжі огірки;

– 4 редиски;

– 1/4 качана свіжої капусти;

– пів пучка зеленої цибулі;

– 2 столові ложки насіння льону, кунжуту або гарбузового насіння;

– 2 – 3 столові ложки олії волоського горіха або іншої олії до смаку;

– сіль до смаку;

– 1 чайна ложка лимонного соку за бажанням.

Фото Сookpad

Приготування:

Усі овочі добре помийте й обсушіть. Огірки наріжте тонкими кружальцями або півкружальцями, залежно від розміру. Редиску також наріжте тонкими скибочками. Капусту нашаткуйте якомога тонше, щоб салат вийшов ніжнішим і соковитішим. Зелену цибулю дрібно посічіть. Перекладіть усі підготовлені овочі у велику миску, додайте сіль і злегка перемішайте руками або ложкою, щоб капуста стала трохи м’якшою та пустила сік. Потім всипте насіння – можна використати лише один вид або змішати кілька для більш насиченого смаку й текстури. Полийте салат олією волоського горіха або будь-якою іншою ароматною олією до смаку. За бажанням додайте трохи лимонного соку – він зробить смак свіжішим і яскравішим. Усе добре перемішайте й одразу подавайте салат до столу.

Як приготувати трендовий салат у банці?

: 20 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 3 огірки;

– 1 куряче стегно;

– зелена цибуля до смаку;

– 3 столові ложки сметани;

– 1 столова ложка соєвого соусу;

– лимонний сік до смаку;

– 1 столова ложка фети;

– 1 столова ложка мелених волоських горіхів;

– сіль до смаку;

– чорний мелений перець до смаку;

– паприка до смаку;

– пластівці чилі до смаку;

– кунжут до смаку;

– олія для запікання.

Приготування: