Не ставте до шашлику нудну нарізку: ці салати врятують стіл для барбекю
Коли на мангалі вже смажиться м’ясо, найважче – придумати не гарнір, а нормальний свіжий салат. Бо звичайні овочеві нарізки швидко набридають, а майонезні салати на спеці хочеться бачити дедалі менше.
Такі варіанти добре рятують стіл для барбекю. Один салат виходить більш ситним і пряним – із куркою, фетою та соусом у банці. Інший – дуже простий, хрусткий і свіжий, із молодих овочів та насіння, пише Cookpad.
Як приготувати салат з насінням льону?
- Час: 25 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 4 свіжі огірки;
– 4 редиски;
– 1/4 качана свіжої капусти;
– пів пучка зеленої цибулі;
– 2 столові ложки насіння льону, кунжуту або гарбузового насіння;
– 2 – 3 столові ложки олії волоського горіха або іншої олії до смаку;
– сіль до смаку;
– 1 чайна ложка лимонного соку за бажанням.
Неймовірна закуска / Фото Сookpad
Приготування:
- Усі овочі добре помийте й обсушіть.
- Огірки наріжте тонкими кружальцями або півкружальцями, залежно від розміру.
- Редиску також наріжте тонкими скибочками.
- Капусту нашаткуйте якомога тонше, щоб салат вийшов ніжнішим і соковитішим. Зелену цибулю дрібно посічіть.
- Перекладіть усі підготовлені овочі у велику миску, додайте сіль і злегка перемішайте руками або ложкою, щоб капуста стала трохи м’якшою та пустила сік.
- Потім всипте насіння – можна використати лише один вид або змішати кілька для більш насиченого смаку й текстури.
- Полийте салат олією волоського горіха або будь-якою іншою ароматною олією до смаку.
- За бажанням додайте трохи лимонного соку – він зробить смак свіжішим і яскравішим.
- Усе добре перемішайте й одразу подавайте салат до столу.
Як приготувати трендовий салат у банці?
- Час: 20 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 3 огірки;
– 1 куряче стегно;
– зелена цибуля до смаку;
– 3 столові ложки сметани;
– 1 столова ложка соєвого соусу;
– лимонний сік до смаку;
– 1 столова ложка фети;
– 1 столова ложка мелених волоських горіхів;
– сіль до смаку;
– чорний мелений перець до смаку;
– паприка до смаку;
– пластівці чилі до смаку;
– кунжут до смаку;
– олія для запікання.
Приготування:
- Куряче стегно приправте сіллю, чорним меленим перцем і паприкою, додайте трохи олії та добре натріть м’ясо спеціями.
- Перекладіть у форму й запікайте приблизно 30 хвилин за температури 180 градусів, доки курка не стане рум’яною та повністю готовою.
- Огірки наріжте шматочками, а зелену цибулю дрібно посічіть.
- Готове куряче м’ясо трохи охолодіть і розберіть на волокна.
- У велику банку або контейнер викладіть огірки, курку та зелену цибулю.
- Додайте сметану, соєвий соус, трохи лимонного соку, сіль, чорний перець, пластівці чилі та кунжут. Потім додайте фету й мелені волоські горіхи.
- Закрийте банку кришкою та добре струсіть, щоб заправка рівномірно покрила всі інгредієнти.
- Подавайте салат одразу після приготування.