27 травня, 19:15
Не ставте до шашлику нудну нарізку: ці салати врятують стіл для барбекю

Лілія Імбіровська-Сиваківська
Коли на мангалі вже смажиться м’ясо, найважче – придумати не гарнір, а нормальний свіжий салат. Бо звичайні овочеві нарізки швидко набридають, а майонезні салати на спеці хочеться бачити дедалі менше.

Такі варіанти добре рятують стіл для барбекю. Один салат виходить більш ситним і пряним – із куркою, фетою та соусом у банці. Інший – дуже простий, хрусткий і свіжий, із молодих овочів та насіння, пише Cookpad

Як приготувати салат з насінням льону?

  • Час: 25 хвилин
  • Порцій: 4

Інгредієнти
– 4 свіжі огірки; 
– 4 редиски; 
– 1/4 качана свіжої капусти; 
– пів пучка зеленої цибулі; 
– 2 столові ложки насіння льону, кунжуту або гарбузового насіння; 
– 2 – 3 столові ложки олії волоського горіха або іншої олії до смаку; 
– сіль до смаку; 
– 1 чайна ложка лимонного соку за бажанням. 

Неймовірна закуска / Фото Сookpad 

Приготування: 

  1. Усі овочі добре помийте й обсушіть.
  2. Огірки наріжте тонкими кружальцями або півкружальцями, залежно від розміру.
  3. Редиску також наріжте тонкими скибочками.
  4. Капусту нашаткуйте якомога тонше, щоб салат вийшов ніжнішим і соковитішим. Зелену цибулю дрібно посічіть.
  5. Перекладіть усі підготовлені овочі у велику миску, додайте сіль і злегка перемішайте руками або ложкою, щоб капуста стала трохи м’якшою та пустила сік.
  6. Потім всипте насіння – можна використати лише один вид або змішати кілька для більш насиченого смаку й текстури.
  7. Полийте салат олією волоського горіха або будь-якою іншою ароматною олією до смаку.
  8. За бажанням додайте трохи лимонного соку – він зробить смак свіжішим і яскравішим.
  9. Усе добре перемішайте й одразу подавайте салат до столу.

Як приготувати трендовий салат у банці? 

  • Час: 20 хвилин
  • Порцій: 4 

Інгредієнти
– 3 огірки; 
– 1 куряче стегно; 
– зелена цибуля до смаку; 
– 3 столові ложки сметани; 
– 1 столова ложка соєвого соусу; 
– лимонний сік до смаку; 
– 1 столова ложка фети; 
– 1 столова ложка мелених волоських горіхів; 
– сіль до смаку; 
– чорний мелений перець до смаку; 
– паприка до смаку; 
– пластівці чилі до смаку; 
– кунжут до смаку;
– олія для запікання. 

 

Приготування: 

  1. Куряче стегно приправте сіллю, чорним меленим перцем і паприкою, додайте трохи олії та добре натріть м’ясо спеціями.
  2. Перекладіть у форму й запікайте приблизно 30 хвилин за температури 180 градусів, доки курка не стане рум’яною та повністю готовою.
  3. Огірки наріжте шматочками, а зелену цибулю дрібно посічіть.
  4. Готове куряче м’ясо трохи охолодіть і розберіть на волокна.
  5. У велику банку або контейнер викладіть огірки, курку та зелену цибулю.
  6. Додайте сметану, соєвий соус, трохи лимонного соку, сіль, чорний перець, пластівці чилі та кунжут. Потім додайте фету й мелені волоські горіхи.
  7. Закрийте банку кришкою та добре струсіть, щоб заправка рівномірно покрила всі інгредієнти.
  8. Подавайте салат одразу після приготування.

