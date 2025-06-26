Кращої закуски не вигадаєш: пікантна намазка з часникових стрілок – повинна бути в кожному домі

Ця елементарна паста стане знахідкою для кожної господині. Кращого застосування для часникових стрілок просто не вигадаєш!

Досвідчені господині ніколи не викидають часникові стрілки, адже знають, як перетворити їх на апетитний делікатес. Навіть елементарна намазка заграє новими барвами, розповідає 24 Канал з посиланням на Smachno.ua.

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Рецепт пасти з часникових стрілок

Час : 15 хвилин

: 15 хвилин Порцій: 2

Інгредієнти:

– 500 грамів часникових стрілок;

– 1 чайна ложка солі;

– 3 столові ложки оливкової олії;

– сік половини лимона;

– кріп до смаку;

– чорний перець до смаку.

Приготування:

У чашу блендера викладіть зелень, промиті часникові стрілки та оливкову олію. Збивайте до утворення однорідної маси. Додайте сіль, перець і трохи свіжого лимонного соку, після чого ще раз добре перемішайте. Готову суміш подавайте на хрустких грінках або шматочках підрум'яненого багета.

Смачного!

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